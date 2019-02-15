"СКА-Нефтяник" выиграл 41 матч в суперлиге из последних 42

"СКА-Нефтяник" обыграл "Байкал-Энергию" в регулярном чемпионате суперлиги - 7:1. Хабаровчане в нынешнем сезоне выиграли 23 матча из 24 и один свели вничью. Их беспроигрышная серия продолжается уже 41 встречу.

Последнее поражение команды Михаила Юрьева датируется 8 января 2018 года - тогда они уступили "Сибсельмашу" (2:3).

На данный момент в плей-офф, помимо действующих чемпионов страны, пробились "Енисей" и московское "Динамо". "Динамо-Казань", "Байкал-Энергия" и "Водник" могут сделать это уже в следующем туре.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 5:6 (3:3)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Динамо-Казань" (Казань) - 3:5 (1:4)

"Зоркий" (Красногорск) - "Мурман" (Мурманск) - 2:4 (1:1)

"Родина" (Киров) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:6 (3:0)

"Волга" (Ульяновская область) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 4:6 (3:0)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 1:5 (0:4)

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 7:1 (2:0)