"СКА-Нефтяник" в третий раз подряд стал чемпионом России

"СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в третьем матче финальной серии чемпионата России по хоккею с мячом - 5:0. Команда из Хабаровска одержала третью победу - предыдущие две встречи завершились со счетом 5:3 и 9:3.

"СКА-Нефтяник" выиграл серию и в третий раз подряд стал чемпионом России. "Динамо" не удалось выиграть восьмой трофей. Самый титулованный клуб страны не побеждал в чемпионате с 2013 года.

Бронзовым призером турнира стал "Уральский трубник", который в серии до двух побед обыграл "Байкал-Энергию" (6:5, 7:2).

Бенди

Суперлига

Финал

3-й матч

"Динамо" (Москва) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 0:5

Счет в серии: 0-3.