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Сегодня, 22:22

Сборная России по хоккею с мячом проведет учебно-тренировочный сбор в сентябре

Иван Шитик
Корреспондент
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С 19 по 26 сентября 2022 года состоится учебно-тренировочный сбор с участием национальной и молодежной сборных команд России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Тренировочные мероприятия пройдут на льду арены «Енисей».

Планируется, что с 23 по 25 сентября крытая арена примет международный турнир Кубок Енисейской Сибири с участием национальной и молодежной сборных России, а также национальной сборной Казахстана и красноярского «Енисея».

В марте Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение отложить на неопределенный срок проведение чемпионата мира 2022 года в Сыктывкаре после рекомендаций международных спортивных организаций.

Источник: http://www.rusbandy.ru/news/16036
Сборная России по хоккею с мячом
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