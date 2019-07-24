Объявлен расширенный состав сборной России на сезон-2019/20

Тренерский штаб сборной России определился с расширенным составом команды на сезон-2019/20. В него вошли представители 8 клубов российской суперлиги и один представитель чемпионата Швеции – Вадими Архипкин.

Вратари: Юрий Иванчиков ("Старт"), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник"), Роман Черных ("Водник"), Максим Шакиров ("Строитель");

Защитники: Юрий Бондаренко, Юрий Викулин (оба – "СКА-Нефтяник"), Владимир Власюк, Иван Кораблин, Сергей Филатов (все – "Строитель"), Валерий Ивкин ("Динамо" Москва), Данил Кузьмин ("Водник"), Михаил Прокопьев ("Байкал-Энергия");

Полузащитники: Максим Анциферов, Евгений Дергаев (оба – "Водник"), Вадим Архипкин ("Бруберг/Седерхамн Банди", Швеция), Янис Бефус, Максим Василенко, Никита Иванов (все – "Динамо" Москва), Алан Джусоев, Максим Ишкельдин (оба – "СКА-Нефтяник"), Александр Егорычев, Андрей Прокопьев (оба – "Байкал-Энергия"), Владимир Каланчин, Богдан Павенский (оба – "Кузбасс"), Денис Лапшин, Дмитрий Макаров, Вадим Чернов (все – "Енисей");

Нападающие: Дмитрий Барбаков, Владислав Тарасов, Евгений Филиппов (все – "Динамо" Москва), Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Владислав Кузнецов ("Байкал-Энергия"), Алмаз Миргазов ("Енисей").

В декабре сборной России предстоит участие в очередном турнире четырех наций (I этап Седерхамн, Швеция, 20−22 декабря и II этап Финляндия, 24−26 января) и чемпионате мира (Иркутск, 28 марта – 5 апреля). Команду в этом сезоне возглавляет Павел Франц, ассистируют ему Михаил Свешников и Ильяс Хандаев.