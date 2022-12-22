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Сегодня, 14:04

Международная федерация по хоккею с мячом не допустила Россию к ЧМ по бенди в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международная федерация по хоккею с мячом не допустила сборную Россию к участию в ЧМ по бенди в 2023 году, сообщается в релизе организации.

Турнир пройдет в Швеции в конце марта — начале апреля 2023 года. FIB также отстранила сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира дивизиона B.

Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда сборная России стала победителем турнира.

Источник: http://www.worldbandy.com/2022/12/22/world-championship-back-on-the-international-arena/
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