Международная федерация по хоккею с мячом не допустила Россию к ЧМ по бенди в 2023 году

Международная федерация по хоккею с мячом не допустила сборную Россию к участию в ЧМ по бенди в 2023 году, сообщается в релизе организации.

Турнир пройдет в Швеции в конце марта — начале апреля 2023 года. FIB также отстранила сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира дивизиона B.

Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда сборная России стала победителем турнира.