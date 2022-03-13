«Динамо» стало первым финалистом чемпионата России по хоккею с мячом
«Динамо» одержало вторую победу в матче 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом над «СКА-Нефтяником». Московская команда выиграла со счетом 7:4.
В первой встрече «Динамо» было сильнее соперника со счетом 6:4.
Таким образом, «Динамо» стало первым финалистов чемпионата России. Соперник москвичей определится в паре «Водник» — «Кузбасс».
Бенди
Суперлига
1/2 финала
Динамо (Москва) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 7:4 (2:3)
13 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».
Счет в серии 2-0.
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