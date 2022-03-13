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Сегодня, 14:00

«Динамо» стало первым финалистом чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо» одержало вторую победу в матче 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом над «СКА-Нефтяником». Московская команда выиграла со счетом 7:4.

В первой встрече «Динамо» было сильнее соперника со счетом 6:4.

Таким образом, «Динамо» стало первым финалистов чемпионата России. Соперник москвичей определится в паре «Водник» — «Кузбасс».

Бенди

Суперлига

1/2 финала

Динамо (Москва) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 7:4 (2:3)

13 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-Арена».

Счет в серии 2-0.

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