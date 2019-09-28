Определились четыре полуфиналиста Кубка России. В группе «Запад» первое место заняло московское «Динамо», одержавшее семь побед в семи играх. Вторым стал «Водник», который обошел казанское «Динамо» по дополнительным показателям.

«Динамо» встретится в полуфинале со «СКА-Нефтяником», а архангелогородцы — с «Енисеем». Красноярцы и хабаровчане набрали по 16 очков на «Востоке».

Полуфиналы пройдут 24 и 25 октября, финал — 27 октября.

Кубок России

Восток

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — Молодежная сборная России — 8:3 (2:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 6:11 (2:6)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:9 (3:5)

Запад

«Динамо» (Москва) — «Мурман» (Мурманск) — 11:3 (4:1)

«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновская область) — 8:2 (4:1)

«Динамо-Казань» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 7:5 (5:1)

«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижний Новгород) — 6:3 (4:1)