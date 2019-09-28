«Динамо» — «СКА-Нефтяник» и «Водник» — «Енисей» сыграют в полуфинале Кубка России
Определились четыре полуфиналиста Кубка России. В группе «Запад» первое место заняло московское «Динамо», одержавшее семь побед в семи играх. Вторым стал «Водник», который обошел казанское «Динамо» по дополнительным показателям.
«Динамо» встретится в полуфинале со «СКА-Нефтяником», а архангелогородцы — с «Енисеем». Красноярцы и хабаровчане набрали по 16 очков на «Востоке».
Полуфиналы пройдут 24 и 25 октября, финал — 27 октября.
Кубок России
Восток
«Уральский Трубник» (Первоуральск) — Молодежная сборная России — 8:3 (2:1)
«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 6:11 (2:6)
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:9 (3:5)
Запад
«Динамо» (Москва) — «Мурман» (Мурманск) — 11:3 (4:1)
«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновская область) — 8:2 (4:1)
«Динамо-Казань» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 7:5 (5:1)
«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижний Новгород) — 6:3 (4:1)