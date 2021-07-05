Главный ралли-рейд России в нынешнем году прошел вопреки всем обстоятельствам.

Рев моторов, клубы пыли над бездорожьем, сложные спецучастки и красивые пейзажи, почти сотня экипажей в четырех зачетах, виртуозная работа механиков на бивуаках, восторженные зрители вдоль трасс — все это «Шелковый путь». Ралли-рейд, проводящийся в России с 2009 года и пользующийся заслуженным авторитетом у гонщиков со всего мира.

Участники ралли-рейда «Шелковый путь».

Возвращение и сокращение

Нынешнее, 10-е издание ждали с особенным нетерпением и участники, и болельщики. Ведь в 2020-м из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса гонку пришлось отменить. А теперь после двухлетней паузы организаторы подготовили очень интересный маршрут — 10 этапов по Сибири и Западной Монголии от Омска до Улан-Батора. На пути были красоты и уникальные ландшафты Сибири и Горного Алтая, пустыня Гоби, а всего машинам предстояло преодолеть более 5400 километров, почти 3500 из которых приходились на спецучастки.

— Все, кто приехал на этот «Шелковый путь», — уже победители и настоящие герои, — говорил на предстартовой пресс-конференции руководитель проекта и семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин. — В нынешнее время пандемии очень тяжело подготовить технику и себя.

И перед стартом в Омске, и на первой остановке в Новосибирске над бивуаком и машинами витал легкий дух эйфории оттого, что самый престижный ралли-рейд в России все-таки состоялся в нынешнем году, несмотря на все сопутствующие сложности. Маршрут позволил многим гонщикам и членам из команд открыть для себя Сибирь. И даже жара за 30 градусов не мешала спортсменам предвкушать борьбу с соперниками и самими собой.

Участники ралли-рейда «Шелковый путь».

На первых двух этапах мы увидели классную борьбу в зачете грузовиков — первую победу новой машины действующего чемпиона «Дакара» Дмитрия Сотникова, построенной командой «КАМАЗ-мастер» на базе семейства К5, красивую езду извечных соперников россиян из заводской команды МАЗа Сергея Вязовича и Алексея Вишневского. Было интересно смотреть и на успехи Сергея Карякина в классе Т4, и на то, как пробует себя за рулем багги известная мотогонщица Анастасия Нифонтова, и на битву в классе внедорожников, где также выделялись россияне Владимир Васильев и Денис Кротов.

И как же безумно жаль, что волею судьбы этот интереснейший «Шелковый путь» оказался сокращен вдвое. Медицинский штаб ралли во главе с известным врачом Денисом Проценко не рекомендовал пелотону пересекать границу Монголии в связи со вспышкой COVID-19 и бубонной чумы в соседней стране.

Организаторы нашли выход, проведя еще три этапа, в том числе марафонский, по территории Горного Алтая. Но дистанцию «Шелкового пути» пришлось кардинально сокращать. И 6 июля он финиширует в том же Горно-Алтайске.

Участники ралли-рейда «Шелковый путь».

Вместо сердца пламенный мотор

И все равно организаторам хочется сказать спасибо. За огромное количество усилий, которое они вложили в нынешний «Шелковый путь». В том, что все сложилось именно так, их вины нет.

А Чагин от лица организаторов особо благодарил всех партнеров и спонсоров, не бросивших ралли в нынешнее непростое время. Кстати, на той же пресс-конференции пилот газомоторного КАМАЗа и глава департамента «Газпрома» Сергей Куприянов объявил, что крупнейшая российская компания продолжит сотрудничать с «Шелковым путем» как минимум до 2025 года.

Также по традиции топливным партнером гонки стала сеть АЗС «Газпромнефть». Специально для «Шелкового пути» было произведено почти 300 тысяч литров бензина G-Drive 100 и высокотехнологичного дизеля «ОПТИ». Бензовозы с ними сопровождали команды на всем пути от Омска до Горно-Алтайска. А бренд моторных масел G-Energy в нынешнем году стал техническим партнером ралли.

При этом эксперты G-Energy по традиции отправились в путь вместе с гонщиками — весь «Шелковый путь» на бивуаке работала мобильная лаборатория, производившая экспресс-тесты масла. На их основе спортсмены могут проводить диагностику двигателей своих машин.

— Это очень удобно в полевых условиях, — объясняет эксперт G-Energy Станислав Дорошенко, руководитель центра технической компетенции «Газпромнефть-смазочные материалы». — Буквально три прибора позволяют нам рассказать почти все о состоянии двигателя по характеристикам отработавшего масла. Вся процедура, от забора пробы до получения результата, занимает около получаса.

Участники ралли-рейда «Шелковый путь».

Самой же компании результаты испытаний помогают разрабатывать новые марки продукции.

Кстати, накануне старта Нифонтова и Вязович побывали на экскурсии по крупнейшему в России Омскому НПЗ, перерабатывающему около 22,5 миллиона тонн нефти в год, и заводу смазочных масел, где производят моторные масла G-Profi и G-Energy. Они даже приняли участие в символической церемонии запуска изготовления партии топлива. А Вязович в заводской лаборатории попробовал сам смешать новый сорт масла.

Впечатление омский завод оставляет сильное — весь процесс компьютеризирован и роботизирован, операторы работают перед едва ли не десятком мониторов, часть энергии вырабатывают солнечные батареи, а огромный склад готовой продукции, где хранится масло, обслуживают всего два человека.