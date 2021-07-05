«Шелковый путь» проехал от Омска до Алтая. Все его участники — герои
Рев моторов, клубы пыли над бездорожьем, сложные спецучастки и красивые пейзажи, почти сотня экипажей в четырех зачетах, виртуозная работа механиков на бивуаках, восторженные зрители вдоль трасс — все это «Шелковый путь». Ралли-рейд, проводящийся в России с 2009 года и пользующийся заслуженным авторитетом у гонщиков со всего мира.
Возвращение и сокращение
Нынешнее, 10-е издание ждали с особенным нетерпением и участники, и болельщики. Ведь в 2020-м из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса гонку пришлось отменить. А теперь после двухлетней паузы организаторы подготовили очень интересный маршрут — 10 этапов по Сибири и Западной Монголии от Омска до Улан-Батора. На пути были красоты и уникальные ландшафты Сибири и Горного Алтая, пустыня Гоби, а всего машинам предстояло преодолеть более 5400 километров, почти 3500 из которых приходились на спецучастки.
— Все, кто приехал на этот «Шелковый путь», — уже победители и настоящие герои, — говорил на предстартовой пресс-конференции руководитель проекта и семикратный победитель «Дакара» Владимир Чагин. — В нынешнее время пандемии очень тяжело подготовить технику и себя.
И перед стартом в Омске, и на первой остановке в Новосибирске над бивуаком и машинами витал легкий дух эйфории оттого, что самый престижный ралли-рейд в России все-таки состоялся в нынешнем году, несмотря на все сопутствующие сложности. Маршрут позволил многим гонщикам и членам из команд открыть для себя Сибирь. И даже жара за 30 градусов не мешала спортсменам предвкушать борьбу с соперниками и самими собой.
На первых двух этапах мы увидели классную борьбу в зачете грузовиков — первую победу новой машины действующего чемпиона «Дакара» Дмитрия Сотникова, построенной командой «КАМАЗ-мастер» на базе семейства К5, красивую езду извечных соперников россиян из заводской команды МАЗа Сергея Вязовича и Алексея Вишневского. Было интересно смотреть и на успехи Сергея Карякина в классе Т4, и на то, как пробует себя за рулем багги известная мотогонщица Анастасия Нифонтова, и на битву в классе внедорожников, где также выделялись россияне Владимир Васильев и Денис Кротов.
И как же безумно жаль, что волею судьбы этот интереснейший «Шелковый путь» оказался сокращен вдвое. Медицинский штаб ралли во главе с известным врачом Денисом Проценко не рекомендовал пелотону пересекать границу Монголии в связи со вспышкой COVID-19 и бубонной чумы в соседней стране.
Организаторы нашли выход, проведя еще три этапа, в том числе марафонский, по территории Горного Алтая. Но дистанцию «Шелкового пути» пришлось кардинально сокращать. И 6 июля он финиширует в том же Горно-Алтайске.
Вместо сердца пламенный мотор
И все равно организаторам хочется сказать спасибо. За огромное количество усилий, которое они вложили в нынешний «Шелковый путь». В том, что все сложилось именно так, их вины нет.
А Чагин от лица организаторов особо благодарил всех партнеров и спонсоров, не бросивших ралли в нынешнее непростое время. Кстати, на той же пресс-конференции пилот газомоторного КАМАЗа и глава департамента «Газпрома» Сергей Куприянов объявил, что крупнейшая российская компания продолжит сотрудничать с «Шелковым путем» как минимум до 2025 года.
Также по традиции топливным партнером гонки стала сеть АЗС «Газпромнефть». Специально для «Шелкового пути» было произведено почти 300 тысяч литров бензина G-Drive 100 и высокотехнологичного дизеля «ОПТИ». Бензовозы с ними сопровождали команды на всем пути от Омска до Горно-Алтайска. А бренд моторных масел G-Energy в нынешнем году стал техническим партнером ралли.
При этом эксперты G-Energy по традиции отправились в путь вместе с гонщиками — весь «Шелковый путь» на бивуаке работала мобильная лаборатория, производившая экспресс-тесты масла. На их основе спортсмены могут проводить диагностику двигателей своих машин.
— Это очень удобно в полевых условиях, — объясняет эксперт G-Energy Станислав Дорошенко, руководитель центра технической компетенции «Газпромнефть-смазочные материалы». — Буквально три прибора позволяют нам рассказать почти все о состоянии двигателя по характеристикам отработавшего масла. Вся процедура, от забора пробы до получения результата, занимает около получаса.
Самой же компании результаты испытаний помогают разрабатывать новые марки продукции.
Кстати, накануне старта Нифонтова и Вязович побывали на экскурсии по крупнейшему в России Омскому НПЗ, перерабатывающему около 22,5 миллиона тонн нефти в год, и заводу смазочных масел, где производят моторные масла G-Profi и G-Energy. Они даже приняли участие в символической церемонии запуска изготовления партии топлива. А Вязович в заводской лаборатории попробовал сам смешать новый сорт масла.
Впечатление омский завод оставляет сильное — весь процесс компьютеризирован и роботизирован, операторы работают перед едва ли не десятком мониторов, часть энергии вырабатывают солнечные батареи, а огромный склад готовой продукции, где хранится масло, обслуживают всего два человека.
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