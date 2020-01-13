Сергей Карякин: «Заметили, что на машинах лидирующей команды стоят колеса неправильного диаметра»

Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин рассказал о починке машины после седьмого этапа ралли «Дакар» в классе мотовездеходов.

— Мы решили проблемы с вариатором, с мощностью, машина едет нормально. Единственная техническая остановка сегодня — ремень вариатора взорвался за километр до финиша. Обидно, конечно, но это объяснимо и связано с чрезмерной нагрузкой, мы постоянно едем с ограничением 130 км/ч.

После спецучастка была процедура взвешивания техники, на которой наконец-то заметили, что на машинах лидирующей команды стоят колеса неправильного диаметра. Мне интересно, как они пропускали это раньше. Сейчас поставили пломбы, очень любопытно, какое решение примут технические комиссары. У них стоят диски большего диаметра за счет чего колеса легче, и на этом сильно выигрывают в скорости. Надеюсь, в этот раз по отношению к ним будет применено хоть какое-то решение и это не останется безнаказанно, как обычно.

Рельеф сегодня был такой же скучный, как в предыдущие два дня, не понимаю, зачем организаторы сделали три одинаковых СУ и пускают нас по прямику, когда рядом есть дюны. Дюны, кстати, сегодня были очень мягкие, сложные, проехали их неплохо. Понравилось, как их проходит Франциско Лопес: видит условную линию, за счет чего выбирает оптимальный маршрут и выигрывает на этом много времени.

?Завтра тоже будет длинный день, обещают много камней. Надеюсь, мы покажем хороший результат. Впереди марафон, который будет состоять только из дюн. Это будет хорошее испытание для нас и техники. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, результаты еще могут измениться".