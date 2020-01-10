Сергей Карякин: «Не самый удачный день для нашего экипажа. Мы проиграли полчаса»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал выступление на шестом этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Россиянин показал 14-й результат и опустился на третье место в общем зачете.

— Не самый удачный день для нашего экипажа, — сказал Карякин. — Мы пробили колесо, порвался ремень вариатора, но самая большая проблема — машина не выходила на максимальную скорость. Что тому причиной — не хватало мощности или слишком большие обороты — сейчас будем разбираться. Мы проиграли полчаса и сдвинулись на третье место в общей классификации зачета SSV. Но впереди еще шесть спецучастков, самое главное — разобраться с проблемами и следующую неделю ехать с новыми силами. Уже можно чуть ускориться, но, опять же, не выше своего темпа, чтобы было комфортно.

День отдыха нам на руку. Можно посмотреть, в чем дело, доработать и протестировать машину. Конечно, такие «фантомные» проблемы не просто устранить, но, думаю, у нас все получится.