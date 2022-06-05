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Сегодня, 19:59

Ралли «Дакар-2023» пройдет с 31 декабря по 15 января

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пресс-служба ралли «Дакар» объявила даты проведения марафона в 2023 году.

Гонка в четвертый раз подряд пройдет в Саудовской Аравии. Первый этап состоится в Рабиге 31 декабря 2022 года, марафон закончится в Даммаме 15 января 2023 года.

Всего марафон включает в себя пролог и 14 этапов. Гонщики проедут около 5 тысяч километров, что является самой длинной дистанцией «Дакара» с 2014 года.

В 2022 году «Дакар» проходил с 1 по 14 января. Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места в зачете грузовиков, победителем стал экипаж Дмитрия Сотникова.

Источник: https://www.dakar.com/en/news/2022/2023-dakar-the-sand-diagonal/177541
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