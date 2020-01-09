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Карякин — пятый на пятом этапе «Дакара» и первый в общем зачете

16:26

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете мотовездеходов, занялпятое место на пятом спецучастке «Дакара"-2020.

Первым стал Сириль Депре (Red Bull Off-Road Tem USA). Второе место занял Арон Домжала (Domzala), третье — Конрад Раутенбах (PH-Sport).

Карякин переместиться с четвертого места в общем зачете на первое. Он на 1 минуту 10 секунд опережает Кейси Карри. Третьим идет Франсиско Лопес Контардо.

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