Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете мотовездеходов, занялпятое место на пятом спецучастке «Дакара"-2020.

Первым стал Сириль Депре (Red Bull Off-Road Tem USA). Второе место занял Арон Домжала (Domzala), третье — Конрад Раутенбах (PH-Sport).

Карякин переместиться с четвертого места в общем зачете на первое. Он на 1 минуту 10 секунд опережает Кейси Карри. Третьим идет Франсиско Лопес Контардо.