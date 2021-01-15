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«КАМАЗ» — победитель «Дакара"-2021. Победный подиум российской команды

23:39
Экипаж Дмитрия Сотникова - победители ралли &quot;Дакар&quot;-2021. Фото "Дакар"
Экипаж Дмитрия Сотникова - победители ралли &quot;Дакар&quot;-2021. Фото "Дакар"

Официальный Twitter ралли «Дакар» опубликовал видео награждения «КАМАЗ-Мастера» по итогам многодневки в 2021 году. Российская команда выиграла многодневное ралли в классе грузовиков пятый год подряд. В этот раз победа впервые досталась экипажу Дмитрия Сотникова.

Весь пьедестал в грузовиках заняли российские команды: вторым стал экипаж Антона Шибалова, третьим — Айрата Мардеева.

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