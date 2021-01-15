Официальный Twitter ралли «Дакар» опубликовал видео награждения «КАМАЗ-Мастера» по итогам многодневки в 2021 году. Российская команда выиграла многодневное ралли в классе грузовиков пятый год подряд. В этот раз победа впервые досталась экипажу Дмитрия Сотникова.

?? The Truck winners are up on the stage!



Dmitry Sotnikov and co. of @KAMAZmasterTEAM ?#Dakar2021 pic.twitter.com/QOC2TZ5BHZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Весь пьедестал в грузовиках заняли российские команды: вторым стал экипаж Антона Шибалова, третьим — Айрата Мардеева.