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Сегодня, 15:37

Французский механик погиб в аварии на «Дакаре»

Роман Шишов
Корреспондент

Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и грузовика на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии, информирует пресс-служба соревнований.

20-летний Лавале был за рулем машины техподдержки. От полученных травм он скончался. Также в машине находится бельгиец Максим Фрер, который был доставлен в больницу.

Авария произошла на отметке 234 км заключительного, 12-го этапа. Лавале работал механиком команды PH Sport.

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