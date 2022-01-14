Французский механик погиб в аварии на «Дакаре»

Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и грузовика на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии, информирует пресс-служба соревнований.

20-летний Лавале был за рулем машины техподдержки. От полученных травм он скончался. Также в машине находится бельгиец Максим Фрер, который был доставлен в больницу.

Авария произошла на отметке 234 км заключительного, 12-го этапа. Лавале работал механиком команды PH Sport.