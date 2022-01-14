Авто / мото
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 20:45

Путин отметил выступление команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивный экипаж «КАМАЗ-мастер» в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

«Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» в 19-й раз одержали победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Весь пьедестал почета заняли гонщики российской команды.

Источник: http://kremlin.ru/
КАМАЗ-мастер
Владимир Путин
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский механик погиб в аварии на «Дакаре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости