Путин отметил выступление команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар»

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивный экипаж «КАМАЗ-мастер» в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

«Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» в 19-й раз одержали победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Весь пьедестал почета заняли гонщики российской команды.