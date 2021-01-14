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Экипаж Шибалова показал лучший результат на 11-м этапе ралли «Дакар»

17:16
«КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
«КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением россиянина Антона Шибалова занял первое место в зачете грузовиков на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар».

Время россиянина на спецучастке, протяженность которого составила 464 км составило 4 часа 46 минут 38 секунд. Второй результат показал экипаж «КАМАЗа» под управлением Айрата Мардеева, третий — белорус Алексей Вишневский на МАЗе (+4.53).

Заключительный этап состоится 15 января, его протяженность составит 225 км.

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