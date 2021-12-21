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Себастьян Леб вернется в WRC в 2022 году

17:46
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Девятикратный чемпион мира Себастьян Леб в следующем сезоне вернется в WRC. 47-летний француз присоединится к команде M-Sport Ford, сообщает пресс-служба команды.

Девятикратный чемпион мира по ралли в последний раз участвовал в WRC на постоянной основе в 2012 году в составе Citroen. В последние годы Леб появлялся лишь на некоторых этапах чемпионата, выступая за Citroen, а затем и за Hyundai.

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Иван Шитик все материалы автора
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