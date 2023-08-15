Женские автогонки задолжали даже за еду. Спасать их придется командам «Формулы-1»

После банкротства W Series автоспорт пойдет по стопам футбола.

Печальные подробности банкротства женской автогоночной серии W Series стали известны на днях. Гонки, которые должны были стать женским вариантом «Формулы-1», не нашли свою нишу, не сумели привлечь достаточно спонсоров и задолжали всем вокруг, от компаний, представляющих услуги кейтеринга, до трасс и ведущих трансляций. Теперь спасать женский автоспорт предстоит командам «Ф-1» — со следующего года они будут выбирать гонщиц в свои «конюшни», а машины раскрашивать в свои привычные «мужские» цвета.

Не заплатили даже телеведущим

О банкротстве W Series, продержавшейся менее трех сезонов, стало известно еще в июне 2023-го. Хотя все было понятно еще раньше — в 2022-м чемпионат из-за финансовых проблем даже не удалось завершить. «Авгиевы конюшни» компании, в которой было введено внешнее управление, пришлось разгребать кризисным управляющим. И они, по информации в британской прессе, обнаружили немало самых разных долгов. Примечательно, что наибольший долг у женской серии перед Formula One Marketing Limited — в районе 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Но впечатляет и другая цифра — более миллиона фунтов W Series должны британским компаниям, предоставляющим услуги кейтеринга.

Для тех, кто не в курсе этого модного нынче в сфере организации питания слова, поясним. Кейтеринг — отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках, в том числе обслуживание мероприятий и розничную продажу готовой кулинарной продукцией. Так что не будет преувеличением сказать — W Series задолжала даже за еду. Еще миллион неудавшиеся женские гонки должны маркетинговому агентству, полмиллиона фунтов — логистическому партнеру.

Кроме того, от банкротства серии пострадают и трассы. В частности, автодром в Барселоне так и не получил положенные 66 тысяч фунтов стерлингов. Правда, долги перед остальными трассами поменьше — так, венгерский Хунгароринг недосчитался менее восьми тысяч фунтов. Список кредиторов действительно длинный, в него входят в том числе и британские налоговые органы, а также официальные комментаторы гонок — телеведущая Ли Макензи и пилот Билли Монгер, выступавший в роли комментатора и эксперта. Причем 24-летний Билли считается одним из самых знаменитых британских пилотов, ведь он не без успеха выступал в гонках после ампутации обеих ног, случившейся из-за аварии в 2017-м.

Эмма Кимиляйнен, Джейми Чедвик и Ирина Сидоркова. Фото Global Look Press

Гонщицы в цветах «Феррари» и «Мерседес»

Очевидно, что вернуть все свои средства кредиторам будет крайне сложно, хотя надежды еще остаются. Одно точно — проект W Series, в котором в свое время не без успеха выступала россиянка Ирина Сидоркова, вместо рекламы женского автоспорта стал, по сути, его антирекламой. Низкий зрительский интерес, довольно скучные, надо признать, заезды, отсутствие спонсоров — все это заставило W Series пойти на дно. Что очень расстроило одного из акционеров серии, известного в недавнем прошлом британского пилота «Формулы-1» Дэвида Култхарда, обвинившего в финансовых сложностях компании, инвестировавшие в автоспорт. По словам Култхарда, разговоры о необходимости способствовать многообразию и инклюзивности в автоспорте так и остались разговорами. Впрочем, чему тут удивляться: многообразие — это хорошо, но инвесторы ради него терпеть убытки не собираются.

С другой стороны, с имиджевой точки зрения провал женских автогонок для «Формулы-1» выглядит довольно неприятно. Поэтому в «Ф-1» решили заняться спасением женского автоспорта. В этом году с апреля проводится женская серия F1 Academy — она стартовала в конце апреля на австрийской трассе Шпильберг, после чего этапы (в каждом по три гонке) приняли Валенсия, Барселона, голландский Зандворт, французский Ле-Кастелле, а финальный этап запланирован 20-22 октября в американском Остине. Лидирует в чемпионате испанка Марта Гарсия, но нынешний сезон можно назвать тренировочным, для экономии средств в нем решили даже обойтись без прямых трансляций, ограничившись обзором лучших моментов гонок.

В этом плане популяризация пока получается сомнительной. Но в будущем сезоне дело, похоже, сдвинется с мертвой точки. И все благодаря командам «Формулы-1». В футболе, в частности в российской премьер-лиге, женские команды «прикрепляются» к мужским, теперь эту модель развития женского чемпионата собираются взять на вооружение автогонки.

Ожидается, что с сезона-2024 F1 Academy будет развиваться благодаря командам «Формулы-1», которые будут сами выбирать пилотесс и раскрашивать болиды в свои фирменные цвета. Возможно, сражения на трассах гонщиц в цветах «Феррари», «Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» как-то освежат интерес к женскому аналогу «Ф-1». Хотя многое зависит, насколько конкурентными и зрелищными получатся сами гонки.