В автоспорте закончились деньги на женщин. Аналог «Ф1» для девушек остановил сезон

Организаторы обещают, что следующий чемпионат W Series пройдет по плану, но в этом есть сомнения.

Современный спорт — это шоу и бизнес, где самым главным остается необходимость зарабатывать. Поэтому, когда социальные институты давят на бизнес, редко получается что-то стоящее. Мысль о том, что автоспорт должен повернуться лицом к женскому полу, породила W Series — женский аналог «Формулы-1». Однако проблемы начались с первого же сезона и сейчас достигли своего апогея. Текущий чемпионат — лишь третий в истории и вполне может стать последним. После ухода спонсора оставшиеся в этом сезоне гонки турнира проводить не будут, а обещания организаторов все исправить на следующий год доверия не внушают.

Денег нет даже на этот чемпионат, но организаторы думают о следующем

Это все-таки случилось — W Series закрывают. Как минимум до конца года гонок женской «Ф-1» не будет. Организаторы женского чемпионата подтвердили, что сезон остановлен, и заключительные три старта, которые должны были пройти в октябре в США и Мексике, отменены. Это связано с тем, что серия не получила необходимое финансирование, несмотря на подписанный контракт. Проблема возникла после того, как американский спонсор решил отказаться от поддержки турнира. «Мы уже подписали бумаги, но деньги не пришли. Из-за этого положение нервное, — говорит генеральный директор чемпионата Кэтрин Бонд Миур. — Мне так важно найти деньги, что почти не остается времени на сон. Я почти уверена, что у нас все получится».

Миур до последнего настаивала, что худшего варианта с отменой гонок удастся избежать. Однако траты росли, а сравнимого с ненадежным американским инвестором (который так и остался инкогнито) так и не нашли. Главной проблемой была перевозка машин — гонки планировались совсем скоро, и на поиск нового мецената не было времени. В итоге W Series решили завершить сезон досрочно, чтобы сконцентрировать усилия на проведение полноценного чемпионата в 2023 году. Доверия таким заявлениям немного, однако гендиректор уверяет, что у нее все под контролем. «У нас есть предложения от ряда людей, но проблема в том, что невозможно получить деньги, просто потрясая денежное дерево, — объясняет она. — Прежде необходима комплексная проверка».

Кэтрин Бонд Миур. https://wseries.com

Причина создания W Series — безуспешность женщин в «мужских» турнирах

В планах у Кэтрин обеспечить женской «Формуле» долгосрочное и успешное развитие. Однако пока что это мертворожденный проект. Сама идея появилась в 2017 году, когда стало очевидно, что без отдельного чемпионата для девушек обеспечить реальное гендерное равенство в автоспорте не получится. Теоретически никаких запретов в «Формуле-1» для женщин нет. Другое дело, что в реальности ни одна девушка до сих пор не смогла закрепиться в чемпионате в качестве постоянного боевого пилота. Единичные случаи участия женщин в гонках королевской серии имели важный имиджевый эффект, но на равных бороться с пилотами-мужчинами не выходило. И команды, как правило, не были готовы жертвовать результатами в угоду красивым идеям. Лучшими достижениями женщин-автогонщиц в «Формуле-1» можно назвать разве что шестое место Леллы Ломбарди на «Гран-при Испании» 1975 года.

Успех Ломбарди — это единственный случай в истории «Ф-1», когда девушка смогла заехать в очковую зону. Поэтому миссия W Series — показать миру пилотесс, которые оставались в тени мужского спорта. Первыми в проект включились шотландский бизнесмен Шон Уодсворт, в число акционеров вошел и бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард, а также инженер Эдриан Ньюи. Гоночным директором стал бывший менеджер McLaren Дейв Райан. Главное правило серии — места в болидах не продаются за личные и спонсорские деньги. Перед стартом первого чемпионата в 2019 году прошли несколько раундов отбора. Девушек отсматривали через тесты, работу на симуляторе, инженерные экзамены и испытания на треках. В итоге в топ-20 попали лучшие гонщицы вне зависимости от былых достижений.

В женском чемпионате нет соревнований автопроизводителей

Позаботились организаторы и о финансовой составляющей. Важное отличие — в женской серии не только победительница и призеры получат значительные деньги. Призовой фонд распределялся среди всех участниц вплоть до 18-го места в итоговом зачете. При этом из общего призового фонда в 1,5 миллиона долларов победитель Серии W получал выплату в 500 тысяч долларов. Были подписаны контракты с автопроизводителями, другие спонсоры также включились в процесс. Однако первый чемпионат получился скомканным. Дебютный сезон состоял всего из шести 30-минутных гонок, которые прошли на европейских трассах. Что касается техники, то участницы выступали на машинах итальянской компании Tatuus, а единственной командой стала Hitech Grand Prix. Сезон 2020 года был отменен из-за пандемии, а перед сезоном 2021 года Hitech Grand Prix объявила, что прекращает сотрудничество с серией.

По идее, женская «Формула» могла уйти в небытие уже в этот момент, тем более что вместе с главной командой ушли и несколько пилотесс. И все же решение было найдено — девушки были распределены по командам, которые были сформированы партерами. При этом в чемпионате не появилось командного первенства, а болиды и дальше оставались идентичными друг другу с технической точки зрения. Это соревнования людей, а не машин, поэтому критерии гоночных заездов серии схожи с чемпионатом «Формулы-3» и проводятся по таким же стандартам. В том же 2021 в число участниц чемпионата впервые попала россиянка — отбор прошла юная Ирина Сидоркова. Однако весной этого года ее из турнира выгнали по политическим мотивам. Хочется надеяться, что, если новый спонсор и возродит чемпионат, для Сидорковой там также найдется место.