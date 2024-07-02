Самсонова обыграла Масарову и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге Уимблдона обыграла испанку Ребеку Масарову со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Самсонова встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Ребека Масарова (Испания) — 6:3, 4:6, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:1, 6:2
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