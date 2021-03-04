Санкции ВАДА превратились в формальность? В «Формуле-1» представили американскую машину с российским триколором

Мик Шумахер дебютирует в королевской серии за американский «Хаас» на болиде в цветах российского флага.

Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила ливрею команды «Хаас», созданную с использованием флага России как основного элемента дизайна. Несмотря на запрет российского триколора в королевских гонках в связи с санкциями ВАДА. Эту информацию главному репортеру официального сайта «Формулы-1» Уиллу Бакстону подтвердили в пресс-службе американской конюшни. Дизайн ливреи создан в честь компании Дмитрия Мазепина, ставшей титульным спонсором «Хааса». Таким образом, Никита Мазепин и Мик Шумахер будут гоняться на машине американской команды в цветах российского государственного символа, формально запрещенного на больших стартах до конца 2022 года.

Шумахер доволен

Никита Мазепин пока не комментирует даже такие приятные новости: после эпизода со скандальным декабрьским видео с девушкой в машине он ограничил свое общение со СМИ. А вот Мика Шумахера дизайн машины не волнует. «Пока машина быстрая, я не против. Болид очень приятный, и я рад видеть номер 47 на нем. Мне не терпится проехать первые круги», — сказал сын легенды королевской серии в интервью F1-Insider.

Высоко оценил новый дизайн «Хааса» и первый боевой российский пилот в истории «Формулы-1» Виталий Петров.

— Выглядит это красиво! У нас много где запретили флаг. А тут разрешили, смогли договориться — это не может не радовать. Это плюс в столь тяжелые времена для российского спорта. Машины «Хааса» будут видны издалека с нашей символикой, — сказал Виталий Петров «СЭ».

После такого решения ФИА не исключено, что Мазепин сможет использовать символику России на комбинезоне и шлеме (если конечно «Хаас» не переиграет все после нынешней шумихи). Точно не будет только гимна и в случае победы Никиты в одном из «Гран-при» (ФИА подписала Кодекс ВАДА и должна выполнять санкции в чемпионатах мира). Придется включать «Катюшу». Впрочем, вероятность подобного крайне мала — в прошлом сезоне команда «Хаас» была безнадежным аутсайдером. Мало что изменится и в новом сезоне — ведь команда отказалась от обновлений.

— Смогут ли Мазепин и Шумахер бороться за очки в первом же сезоне? Сложно сказать, учитывая, что 2021 год для «Хаас» будет промежуточным, они отказались от обновлений. Думаю, команда готовит мощный болид на 2022 год. Американцы пришли в «Формулу-1» всерьез и надолго, а не просто поиграться. Очень жду их прогресса через сезон, — сказала «СЭ» бывший коммерческий директор «Катерхэм» Оксана Косаченко.

Круглая сумма за Мазепина

По мнению депутата Госдумы, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, здравый смысл побеждает антироссийскую истерию.

— Если не запрещено — значит, разрешено, — отметил «СЭ» Дмитрий Свищев. — Уверен, что такая раскраска — согласованный шаг. Никто бы не стал рисковать. Также существует уважение к спонсорам. А спонсор у «Хааса» — российская компания. Автомобильный спорт живет за счет спонсорских и маркетинговых контрактов. Думаю, что организаторы турнира заинтересованы в том, чтобы он продолжал проходить и на территории России тоже. У нас для них все было удачно в плане доходов от мероприятия. Здравый смысл побеждает антироссийскую истерию, — заявил Свищев «СЭ».

Деньги российского миллиардера, которые «Хаас» получит за контракт Никиты, для американской конюшни совсем не лишние (по информации итальянской Corriere dello Sport, речь идет о 20 миллионах евро за сезон). Самая молодая команда «Формулы-1» переживает не лучшие времена и недавно была на грани закрытия.

Мику же надо привлечь только 300 тысяч евро спонсорских денег. Вторую часть его зарплаты платит «Феррари». Кроме того, скудерия поставляет силовые установки для «Хааса» уже пять лет, и ставленник итальянцев в кресле пилота серьезно уменьшит расходы американской команды.