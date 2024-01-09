Дэвид Култхард не оставляет попыток добиться равенства полов в автоспорте.

Меняющиеся общественные устои с очень правильной, по идее, борьбой за права женщин проникают все в новые сферы. Спорт — одна из очень наглядных. В лыжах уже вводят одинаковые дистанции для мужчин и женщин, в футболе женский чемпионат мира догоняет по рейтингам мужской, а странный поступок с поцелуем президента федерации и игрока стал главным событием турнира — и испанский мужлан, то бишь, донжуан получает по заслугам до сих пор.

Пять женщин за 75 лет

Но в некоторых видах спорта идеи равенства полов явно пробуксовывают. Среди них — автогонки. Энтузиасты, правда, не оставляют попыток добиться своего. На днях вице-чемпион мира в классе «Формула-1» 2001 года Дэвид Култхард анонсировал новый проект — подготовить женщину-пилота для завоевания титула в главном автоспортивном классе мира.

За всю историю «Формулы-1» в ней выступили лишь пять женщин — три итальянки, одна британка и южноафриканка, причем лишь две прошли квалификацию и вышли на стартовую решетку.

Лелла Ломбарди. Фото Global Look Press

Максимальный успех девушек — пол-очка Леллы Ломбарди на «Гран-при Испании» 1975 года. Очки были разделены, так как в этой сумасшедшей и трагичной гонке организаторы не рискнули продолжить заезд после страшной аварии Рольфа Штоммелена, который, будучи лидером, вылетел с трассы, перелетел через ограждение и убил пять человек — журналистов и работников трассы. До этого в аварии попали лидировавшие на тот момент Ники Лауда, Джеймс Хант, Марио Андретти. Чемпион мира Эмерсон Фиттипальди бойкотировал гонку из-за ненадлежащего состояния безопасности трассы. Во многом благодаря этим событиям Ломбарди доехала до шестого места — из восьми классифицированных. За 30 кругов сошли 13 участников.

Култхард верит в женщин

У Култхарда за прошедшие годы было немало проектов, посвященных гонщицам. Так, с 2019 по 2022 год действовала WSeries — формулическая серия для женщин, однако она прогорела, не найдя отклика у спонсоров. Ее создание разделило мир гонок. Так, британка Пиппа Манн, гонявшаяся в «Индикаре», говорила, что «люди с деньгами отделили женщин от автоспорта» и что теперь девушки замкнутся в своем мире. Мир все равно был не очень конкурентен — все три сезона выиграла британка Джейми Чедвик, но в «Формуле-1» ее не заметили. С 2023 года FIA запустила собственную серию F1 Academy— на самом деле просто сменились инвесторы и организаторы, а суть осталась та же.

Но у Култхарда параллельная и более амбициозная идея. Как он утверждает, «в течение десятилетия в «Формуле-1» появится женщина». Дэвид, кстати, и сам не чурается женских нарядов. Нет, речь идет не о странных вкусах, но как-то раз он нарядился в платье ради благотворительного вечера, и эпатаж принес деньги. 140 тысяч фунтов стерлингов для людей с болезнью спинного мозга.

Теперь вместе с Култхардом идею финансирует чешский бизнесмен Карел Комарек. Программа будет называться More than Equal (англ. «Больше чем равны»). Как говорит Дэвид, на идею его натолкнул успех его молодой сестры, у которой были успехи в картинге. Но семья вложилась в него, «хотя сестра добилась бы не худших результатов». Инициативная группа выложила доклад, опросив 13 тысяч болельщиков из 147 стран, и теперь вместе с британским инженером Робом Смэдли будет заниматься поиском и обучением талантов.

«Ищите женщину», — говорят французы. Култхард — шотландец, может быть, поэтому так пока и не может ее найти. Впрочем, у 52-летнего гонщика и шоумена впереди еще целых 10 лет. А то и вся жизнь. Женился ДиСи только в 42 — на бельгийской журналистке Карен Менье.