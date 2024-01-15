В «Формуле-1» уволили обидчика Мазепина. Он расторг контракт с «Уралкалием» и выгнал сына Шумахера
Сезон в «Формуле-1» еще не начался, но в начале 2024 года уже последовала громкая отставка. Джин Хаас, владелец команды «Хаас», уволил руководителя «конюшни» Гюнтера Штайнера. Итальянец возглавлял «Хаас» с момента его основания на протяжении десяти лет и успел прославиться. Правда, популярности он обязан не результатам «Хаас», а своим съемкам в сериале «Гонять, чтобы выживать» (Drive to Survive) от Netflix. Также Штайнер известен тем, что не церемонился с пилотами — в начале 2022-го он выгнал россиянина Никиту Мазепина, а годом позже эта участь постигла и сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — немца Мика Шумахера.
Звезда сериала
Сейчас Штайнеру, который имеет итальянское и американское гражданство, 58 лет, а в «Ф-1» он пришел еще в 2001-м из ралли. Тогда знаменитый экс-чемпион мира австриец Ники Лауда поставил его управляющим директором команды «Ягуар». Затем Гюнтер успел поработать на «Ред Булл», причем не только в «Формуле-1», но и в США в серии NASCAR. В королевские гонки он вернулся в 2014-м вместе с проектом Хааса. Команда дебютировала в 2016-м, но мощной силой так и не стала. Ее потолком на данный момент является пятое место в Кубке конструкторов 2018 года, а прошлый сезон она завершила на последнем, десятом месте всего лишь с 12 очками.
При этом, в отличие от большинства боссов «Формулы-1», Штайнер всегда был на виду — яркий и харизматичный персонаж привлек внимание создателей «Гонять, чтобы выживать», превратившись в одну из главных звезд набравшего популярность сериала. Да и вообще Гюнтер старался быть очень публичным — комментировал все и вся. Причем не стеснялся в выражениях. В 2021 году он получил известность и в России, поскольку пилотом «Хаас» стал Никита Мазепин, а основным спонсором — «Уралкалий» отца российского гонщика.
Поначалу Штайнер хвалил и защищал Никиту, не видя ничего предрассудительного в наличии в команде гонщика с солидным спонсорским пакетом, вспоминая при этом Лауду, британца Джорджа Рассела и мексиканца Серхио Переса. «Если гонщик хорошо проявляет себя в «Формуле-2» и у него есть финансирование, это лучшее решение», — говорил Гюнтер в 2020-м. Защищал он Мазепина и после его неудач на трассе в «Ф-1», хотя сам Никита частенько жаловался на автомобиль. Предполагалось, что в свой второй сезон в 2022-м россиянин сможет прибавить, но шанса ему не дали — в том числе из-за позиции Штайнера. После начала СВО он настоял на увольнении российского гонщика, причем расставание получилось очень болезненным.
Критика от Берни
«Каждый имеет право говорить все, что хочет. FIA разрешила мне участие в нейтральном статусе. Главная проблема — в этом спорте некоторые команды присваивают деньги себе, нарушая условия контракта, и при этом просят заплатить еще», — заявил тогда Мазепин CNN. «Больше никаких русских. Никаких дел с русскими в организации, пока я не уйду с этой планеты», — говорил в «Гонять, чтобы выживать» Штайнер.
После сезона-2022 он «выставил на мороз» и Мика Шумахера, чем взбесил его дядю, экс-победителя «Гран-при «Ф-1» Ральфа Шумахера. Тот начал обвинять босса «Хаас» в непрофессионализме. А узнав нынче об увольнении менеджера, заявил следующее: «Рыба всегда гниет с головы».
«Любой человек, который становится популярным благодаря документалке от Netflix, пытается взлететь. Но если взлетаешь слишком высоко и слишком быстро, ты разбиваешься. Слышал, что он хотел конвертировать свою популярность в акции команды. И владельца Джина Хааса это не устраивало. В нашем спорте команда всегда важнее отдельного человека. Штайнер стал жертвой собственной популярности», — прокомментировал F1-Insider ситуацию влиятельнейший советник «Ред Булл» Хельмут Марко.
По-видимому, он имел в виду слухи о том, что Штайнер намерен отсудить у Хааса акции на 900 миллионов долларов. Сам Гюнтер, впрочем, все отрицал, но дыма без огня... Кстати, многие считают увольнение верным. В том числе и экс-владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун. «Никогда не было столь неуспешного босса команды «Формулы-1», который тем не менее стал суперзвездой благодаря американскому документальному фильму. В мое время, когда все решали результаты, такое никогда не происходило», цитирует 93-летнего британца F1-Insider.
Пошли разговоры о том, что Хаас и Штайнер не сошлись во взглядах на развитие «Хаас», менеджер требовал от владельца существенных инвестиций, тот считал, что и с нынешними средствами можно добиваться большего. Как бы то ни было, Штайнера заменили на японского специалиста Аяо Комацу, прежде занимавшего в «Хаас» пост директора по инжинирингу. Кстати, Комацу в 2011 году был гоночным инженером россиянина Виталия Петрова.
«Причина смены руководителя команды — в результатах. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми в Кубке конструкторов. Я не говорю, что это вина Гюнтера. Просто показалось, что сейчас наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении», — отметил Джин Хаас. Он пусть и назвал Штайнера «очень приятным человеком», не дал тому даже попрощаться с командой. Посмотрим, как отразится уход Гюнтера на выступлениях американской команды и популярности сериала Drive to Survive.