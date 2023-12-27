«Как раньше, уже никогда не будет». Младший брат рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Как живет семья семикратного чемпиона «Формулы-1» спустя 10 лет после рокового падения.

Уже 10 лет прошло с трагического инцидента во французских Альпах, который разделил жизнь семьи Михаэля Шумахера на до и после. 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах на курорте Мерибель случилось роковое падение Красного Барона, в результате которого легендарный гонщик получил серьезные травмы.

В те дни поступало много противоречивой информации. В какой-то момент даже казалось, что Шумахер быстро оправится от страшной травмы. Однако прошло 10 лет, а о его реальном состоянии до сих пор знает очень ограниченный круг лиц. Члены семьи иногда рассказывают о здоровье Михаэля СМИ, но никогда не дают слишком много информации.

Ральф Шумахер. Фото Global Look Press

Тяжелый опыт для всей семьи

На днях интервью для немецкого издания Bild дал брат семикратного чемпиона мира «Формулы-1», сам экс-пилот королевских гонок Ральф Шумахер. Он озвучил то, что многие уже и так понимали — прежних дней уже не вернуть.

«Произошедшее тогда изменило нашу семью. Это очень тяжелый опыт для всех нас, для меня, для его детей, ведь Мик тоже тогда катался вместе с ним, — сказал Ральф. — Я скучаю по Михаэлю тех лет. Жизнь порой несправедлива. Ему много раз в жизни везло, но потом произошла эта трагедия. К счастью, современная медицина позволила сделать некоторые вещи, но, как раньше, никогда не будет».

Также Ральф Шумахер в интервью поделился трогательными воспоминаниями о брате. Он рассказал, как Михаэль учил его азам автоспорта и как они вместе спали на матрасе без кровати: «Михаэль не только мой брат. В молодости он был моим тренером и наставником. Он научил меня всему, что касается картинга. Между нами семь лет разницы, но тогда он всегда был рядом. Мы вместе катались на картах, отрабатывали обгоны, все те вещи, которые важны в автоспорте. Я получил важный опыт, который потом использовал в гонках. Я имел возможность учиться у лучшего. По сути, мы выросли на гравийном карьере радом с картинговой трассой в Керпене. Когда наши родители купили дом, мы сначала жили в одной комнате и спали на матрасе на полу — у нас не было денег на кровати. А затем Михаэль попал в молодежную команду Mercedes. Даже сейчас не верится, что получилось в итоге».

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Жизнь за закрытыми дверьми

За конфиденциальность в семье Михаэля Шумахера отвечает его жена Коринна. После трагического падения в Альпах она ввела свои правила. По ним навещать Михаэля могут только близкие родственники и еще несколько человек, среди которых спортивный директор «Феррари» Жан Тодт и гонщик Фелипе Масса.

Однако некоторые друзья Шуми не понимают подобных ограничений. В близкий круг не вошел менеджер Михаэля Вилли Вебер, который резко высказывался об этих ограничениях Коринны: «Я сотни раз пытался связаться с ней, но она не отвечала. Я позвонил Жану Тодту, чтобы спросить, могу ли навестить Михаэля в больнице, но тот сказал мне подождать — еще слишком рано. Я позвонил на следующий день, но опять никто не ответил. Я не ожидал такого поведения и до сих пор злюсь на него. Они не пустили меня, сказав, что еще слишком рано, а теперь уже слишком поздно. Может, они должны просто сказать как есть? Сначала я мог понять ситуацию, потому что делал все возможное для Михаэля, чтобы защитить его личную жизнь. Но с тех пор мы слышим от них только ложь. Он был мне как сын».

Коринна же в свою очередь объясняет эти правила тем, что Михаэль всегда старался оберегать частную жизнь семьи, а теперь пришло время оберегать его. Так в 1996 году ради спокойствия жены и детей Шумахеры переехали из шумного Монте-Карло в тихий дом на берегу Женевского озера в Швейцарии. Иначе, по словам Михаэля, у Джины-Марии и Мика не было бы нормальной жизни.

«Мы стараемся жить как обычная семья, как того хотел и продолжает хотеть Михаэль — говорила Коринна Шумахер в 2021 году. — Он всегда говорил: «Личное — это личное», и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой и он мог получать от нее удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы его защищаем».

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Дом-больница

Семья Шумахеров продолжает жить в поместье на берегу Женевского озера. Дом переоборудовали под медицинские нужды Михаэля. С гонщиком работают пятнадцать врачей. По некоторым данным, только за лечение приходится платить несколько миллионов долларов в год, плюс траты идут и на само содержание поместья и другой недвижимости семьи.

Поэтому, чтобы обеспечить Михаэлю достойное лечение и жизнь, приходится распродавать имущество. Уже давно Шумахеры расстались с домом неподалеку от Осло и частным самолетом, который ушел за 25 миллионов долларов. Также регулярно выставляются на торги болиды «Формулы-1», на которых в свое время побеждал Красный Барон. В этом даже Шумахер установил своеобразное достижение. Болид F2003-GA 2003 года, на котором Михаэль провел один из своих наиболее успешных сезонов, был продан на закрытых торгах за рекордные 15 миллионов долларов. Правда, в ноябре этого года рекорд побил автомобиль, на котором Льюис Хэмилтон одержал первую победу за команду Mercedes. Покупатель отдал за болид 18,8 миллиона долларов.

Коринна продолжает оберегать своего мужа, отказавшись от светской жизни. Ведь на всех званых вечерах с ней постоянно хотят поговорить о Михаэле и напоминают о трагедии. Текущая жизнь Коринну нисколько не смущает: «Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю было лучше, чтобы ему было комфортно и чтобы он просто чувствовал нашу семью, нашу связь».