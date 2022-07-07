Ферстаппен дерзко побеждал Леклера в Австрии, и теперь Шарль жаждет мести

«Ред Булл Ринг» — трасса, где зародилось соперничество Ферстаппена и Леклера в «Формуле-1».

На адреналине после бодрого «Гран-при Великобритании» команды отправились в Австрию, где пройдет следующий гоночный уик-энд. В Штирии Леклер поквитается с Ферстаппеном за эпизод 2019 года, который сделал монегаска и голландца непримиримыми соперниками на трассе. Погода и нестандартный формат уик-энда помогут сделать противостояние лидеров сезона в Австрии еще ярче.

Знаковое противостояние Ферстаппена и Леклера в Австрии

Прошедшая гонка в Великобритании завершилась не самым лучшим образом для лидеров нынешнего сезона. Макс Ферстаппен потерял гарантированную победу из-за обломка «Альфа Таури», который застрял под днищем болида голландца. Несмотря на финиш на седьмой позиции, гонщик «Ред Булл» особо не горевал по поводу поражения, ведь его главный соперник Шарль Леклер не воспользовался подарком «быков». Точнее, монегаск был бы и рад воспользоваться, но его команда сделала все, чтобы Шарль перестал думать о сражении за чемпионство.

Странное решение «Феррари» оставить Леклера на старых покрышках на последних кругах гонки на «Сильверстоуне» лишило монегаска не только победы, но и подиума. После заезда руководитель коллектива Маттиа Бинотто признал, что команда действовала правильно. Противоречивые оправдания итальянца в лишний раз подтвердили, что в этом году Леклеру не стоит ждать помощи от своего коллектива в сражении за титул.

В предстоящие выходные пилотов ожидает во многих смыслах жаркий «Гран-при Австрии». Гоночные уик-энды в Шпильберге часто проходили при высоких температурах, что добавляло проблем гонщикам и механикам. Например, в пекло на «Ред Булл Ринге» в 2019-м несокрушимый «Мерседес» провалился из-за перегрева двигателя, а Ферстаппен и Леклер устроили свое первое знаковое сражение за победу в «Ф-1». Тогда на последних кругах заезда Макс спорным маневром отобрал лидерство и победу у Шарля. Леклер ожидаемо остался недоволен действиями Ферстаппена. После этого впервые заговорили о личном соперничестве между голландцем и монегаском, которое на самом деле тянется еще с картинговых времен.

На этот раз в Австрии на кону стоит не только триумф в гонке, но и судьба титула. Леклер попробует вернуть украденную победу у Макса на глазах его многочисленной армии поклонников. Более того, мы получим двойную порцию сражений, ведь в этот уик-энд пройдет спринт, который до сих пор у многих вызывает разногласия.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Фото AFP

Сайнс и Перес пользуются проблемами напарников

Проблемами Макса и Шарля в Британии воспользовались их партнеры, которые приблизились к лидерам в чемпионате. Карлос Сайнс завоевал свою первую победу в карьере, однако, по слухам, в «Феррари» не было бурных празднований по этому поводу. По словам бывшего пресс-секретаря Скудерии Альберто Антонини, некоторые механики Леклера отказались отмечать триумф испанца, посчитав его победу не самой справедливой. Несмотря на последние успехи Сайнса, нельзя не отметить гнетущую обстановку внутри команды. Испанец благодаря своей неоднозначной победе уже подобрался к монегаску в чемпионате, а Леклер потерял большое количество очков по вине команды. В Австрии мы узнаем, будет ли нарастать напряжение в «Феррари».

В «Ред Булл» же все куда спокойнее. В команде давно определились с первым номером, поэтому Ферстаппен даже и не думает о разборках внутри коллектива. Напарник действующего чемпиона Серхио Перес радует «быков» стабильными яркими выступлениями, которые помогают команде в борьбе за Кубок конструкторов. Мексиканец еще никогда не был на подиуме в домашней гонке для «Ред Булл», так что в этот уик-энд у него появляется шанс прервать не самую приятную для себя серию.

Скромные ожидания в «Мерседес»

В эпоху доминирования «Мерседес» «Ред Булл Ринг» не всегда благоволил «Серебряным стрелам». Команда часто не могла приспособиться к аномальной жаре в Штирии, а в прошлом году Ферстаппен катком прошелся по «Мерседес», выиграв обе гонки за явным преимуществом. Перед нынешним сезоном технический регламент поменялся, и «Серебряные стрелы» потеряли хватку, однако именно к этапу в Австрии немецкая команда подходит в хорошем настроении.

Лидер коллектива Льюис Хэмилтон перестал плохо отзываться о своем нынешнем болиде, а в последних двух гонках британец сумел финишировать на подиуме. Тем не менее пока еще рано говорить о полноценном возвращении «Мерседес» в группу лидеров. Этап в Австрии должен показать, справились ли «Серебряные стрелы» с проблемами начала сезона.

Во втором эшелоне стоит обратить внимание на «Альфа Ромео», а именно на Чжоу Гуаньюя, который проводит уникальный дебютный сезон. Перед началом года в китайца никто не верил, ожидая от него слабых выступлений. Однако Чжоу уже заслужил немало лестных слов в свой адрес. Гонщик сумел финишировать в десятке в первой гонке сезона, а в последующих заездах часто терял очки не по своей вине. В последнее время Гуаньюй в квалификациях и вовсе переигрывает своего именитого напарника Вальттери Боттаса. На прошлом этапе Чжоу попал в страшную аварию, но, к счастью, не получил травм и подтвердил свое участие в Штирии. В Австрии гонщику «Альфа Ромео» нужно не только ярко выступить, но и набрать очки, чтобы поправить свое положение в чемпионате и сделать заявку на многообещающее будущее в «Формуле-1».

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Расписание уик-энда

8 июля, пятница

14.30 Первая тренировка

18.00 Квалификация

9 июля, суббота

13.30 Вторая тренировка

17.30 Спринт

10 июля, воскресенье

16.00 Гонка

«Ред Булл Ринг»

Длина круга — 4,318 м

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 306,452 км