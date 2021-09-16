Хэмилтона обвиняют в симуляции травмы. Вместо лечения Льюис отправился на костюмированный бал

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что после аварии с Ферстаппеном на «Гран-при Италии» Хэмилтон сделал все, чтобы добиться наказания своего конкурента.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко спровоцировал скандал в «Формуле-1», заявив, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон специально преувеличил свои проблемы с шеей после аварии с Максом Ферстаппеном на «Гран-при Италии». Это было сделано для того, чтобы главного конкурента британца наказали максимально жестко. Лидер «быков» за опасный маневр в Монце потеряет три места на стартовой решетке «Гран-при России». Марко считает, что такое решение было принято из-за жалоб на состояние здоровья со стороны Хэмилтона. При этом Льюиc, вместо того чтобы заняться лечением, срочно вылетел в США на костюмированный бал нью-йоркского Института костюма Met Gala, где проводил время очень весело и активно.

«Мерседес» раздул из мухи слона

Столкновение между лидерами чемпионата — Хэмилтоном и Ферстаппеном — произошло на 26-м круге «Гран-при Италии» в шикане Реттифило. Макс пытался на вираже пройти более медленного соперника, но Льюис выдавил машину конкурента на поребрик. Машина голландца неожиданно подскочила на препятствии, взлетела в воздух и приземлилась прямо на болид британца. От гибели Хэмилтона спасла система «Ореол» (Halo), прикрывающая кокпит и голову гонщика. Хотя правое заднее колесо Ферстаппена все равно коснулось шлема британца, слегка его придавив. После этого гонка для обоих участников инцидента была закончена. В «Мерседесе» считают, что Макс боролся на трассе слишком безрассудно и намеренно вывел соперника из строя по тактическим соображениям.

Хэмилтон жаловался, что Ферстаппен после столкновения даже не поинтересовался, жив ли другой участник аварии, а сразу выскочил из своего сломанного болида и отправился в боксы. При этом Льюис со временем якобы начал испытывать боль в шее. «Она становится все сильнее», — жаловался он в понедельник, в тот момент, когда решался вопрос о виновнике столкновения и наказании злодея. Хельмут Марко уверен, что Хэмилтон занимался симуляцией. «Это был обычный гоночный инцидент, а «Мерседес» раздул из мухи слона», — заявил консультант «Ред Булл» в интервью австрийскому изданию Osterreich.

«Когда Макс уже вылез из машины, Льюис все еще пытался выехать из гравия и вернуться в гонку, — напомнил Хельмут. — Медицинская бригада увидела это и не стала спешить к месту аварии. А теперь нам рассказывают, как несчастный Хэмилтон получил тяжелую травму». Правда, британская Daily Telegraph пишет, что скандальные обвинения — личная позиция Марко, а не всего «Ред Булла». Но все это навряд ли улучшит и без того напряженные отношения между «быками» и «серебряными стрелами». Ведь еще совсем недавно — на «Гран-при Великобритании» — Хэмилтон выбил с трассы Ферстаппена. Макс после этого проходил обследование в госпитале, а Льюис получил лишь два штрафных балла в суперлицензию.

Личная жизнь

Помимо обвинений Марко болельщики обращают внимание на то, что после «Гран-при Италии» Хэмилтон вовсе не бросился лечить свою шею, а срочно вылетел в Нью-Йорк, где наряду с другими звездами спорта принял участие в костюмированном бале Met Gala. На этом мероприятии Льюис удивил появлением в странной кружевной полуюбке, которая была обернута вокруг левой штанины его брюк. Российский гонщик Михаил Алешин назвал этот аксессуар «бабушкиной занавеской, которую используют не совсем по назначению». Впрочем, вскоре семикратный чемпион мира переоделся в желтые спортивные штаны с лампасами и черную куртку с огромной буквой L на спине.

Также издание Daily Mail удивляется, что Хэмилтон пришел на карнавал с одной девушкой, а ушел с другой. Первой его спутницей была доминиканская модель Камила Кендра, а в гостиницу он вернулся с другой моделью — Джанет Газман, которая щеголяла на балу в нижнем белье, на которое была наброшена прозрачная накидка. У Газман 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, а также опыт работы в соцсети для взрослых, где пользователям предлагается платный контент, в том числе порнографического содержания. Все эти донжуанские подвиги и странности с костюмами, безусловно, были бы личным делом Льюиса, если бы не его недавние жалобы на здоровье, которые могут повлиять на итог «Гран-при России» и в целом на борьбу за лидерство в чемпионате.

— В Монце сразу после столкновения я чувствовал небольшую боль, но все равно пытался вернуться, — рассказывал Хэмилтон после «Гран-при Сочи» в интервью Racingnews365. — Заднее колесо машины Ферстаппена приземлилось мне на голову. Большая часть колеса оказалась на защите Halo, но внутренняя часть шины задела голову. Ближайшие дни у меня плотно заняты, но потом придется показаться врачу и убедиться, что в следующей гонке я буду в форме, ведь борьба становится все напряженнее.

Однако теперь выясняется, что «плотно занятый» Льюис был участником увеселительного мероприятия в тысячах километров от Монцы, Сочи и Брэкли (где находится база «Мерседеса»). Возможно, участие в балу Met Gala было частью спонсорских обязательств Хэмилтона. Но вся это ситуация со стороны выглядит более чем странно.