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Без Квята и Шварцмана, но с Мазепиным. Расклад по российским пилотам «Ф-1» в следующем году

Данила Слесарев
Данила Слесарев
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Даниил Квят, Никита Мазепин, Роберт Шварцман. Никита Мазепин. Фото Getty Images
Даниил Квят, Никита Мазепин, Роберт Шварцман.
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Только Никита Мазепин будет представлять Россию в королевской серии в 2022 году.

В середине этого года ходили слухи, что при самых удачных раскладах Россию в «Формуле-1» в следующем сезоне могли представлять сразу три гонщика. Но с течением времени становилось понятно, что это скорее мечта, чем реальность. Тем не менее два российских пилота имели неплохие шансы присоединиться к Никите Мазепину в чемпионате. Что же пошло не так?

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Квят вновь проиграл Албону

Самый успешный российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят покинул чемпионат по итогам блеклого прошлого сезона. Бывший пилот «Альфа Таури» быстро нашел себе новую роль в «Ф-1»: Даниил стал резервным гонщиком «Альпин». Однако россиянин не терял надежду вернуться за руль в качестве боевого пилота. Хотя вытеснить из состава французского коллектива Фернандо Алонсо и Эстебана Окона не представлялось возможным, Квят все же оставался на виду у многих руководителей в паддоке чемпионата. Новый шанс на возвращение «подарил» Джордж Расселл, который был слишком хорош для «Уильямс». Слухи о его переходе в «Мерседес» освободили вакантное место в команде из Гроу.

Квят казался идеальным кандидатом на позицию лидера «Уильямс». Даниил обладает нужным опытом и скоростью, чтобы повести за собой команду. Более того, у россиянина практически не было реальных соперников за это место. «Уильямс» не нуждалась в новичках или рента-драйверах. Валттери Боттас склонялся к переходу в другую команду, а Нико Хюлькенберг отсутствовал в чемпионате с 2019 года. Тем не менее «Уильямс» нашла для себя подходящего пилота, и им оказался Алекс Албон.

Даниил Квят не в первый раз проигрывает Албону в борьбе за место в команде. В середине сезона-2019 «Ред Булл» предпочла англо-тайца россиянину. Теперь же «Уильямс» сделала выбор в пользу пилота, который также покинул чемпионат по итогам прошлого года. Руководитель команды Йост Капито обосновал свое решение сочетанием у Албона молодости и опыта. К сожалению для российских болельщиков, Квят не вернется в чемпионат в следующем сезоне, однако надежда на возвращение в «Ф-1» еще не потеряна.

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Шварцман все больше отдаляется от «Формулы-1»

Роберт Шварцман громко заявил о себе в молодежных сериях. В 2019 году россиянин стал чемпионом «Формулы-3», а благодаря потрясающему дебюту в «Формуле-2» появились слухе о переходе Роберта в «Ф-1» уже в 2021 году. Шварцман является членом академии «Феррари», так что пилота уже ждали в «Хаас» или «Альфа Ромео». Однако вторая половина сезона-2020 получилась не такой сильной, как первая, и Роберт проиграл своему напарнику Мику Шумахеру не только титул, но и место в «Формуле-1».

В нынешнем году слухи о скором переходе россиянина в королевский класс умерились. Роберт слабо начал чемпионат и до сих пор не может угнаться за лидером Оскаром Пиастри, который является его партнером по команде. Тем не менее Шварцман все еще является претендентом на место в «Альфа Ромео», пусть и в роли аутсайдера. Недавно Роберт провел тесты за рулем болида Скудерии 2018 года, так что «Феррари» не намерена расставаться со своим протеже.

Россиянину необходимо провести сильную оставшуюся часть сезона «Формулы-2» и постараться остаться на виду в «Ф-1» в 2022 году. Шансов попасть в «Альфа Ромео» практически нет, так как на это место претендует огромное количество гонщиков. По этой причине Шварцману уже сейчас надо делать упор на 2023 год.

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Мазепин остается, несмотря на постоянную критику

Как и в нынешнем сезоне, Россию в сезоне-2022 «Формулы-1» будет представлять только Никита Мазепин. Пока гонщик «Хаас» в основном запомнился скандалами, а не скоростью. Мазепин в первой половине сезона сильно проигрывал своему напарнику Мику Шумахеру, что порождало огромную волну критики в адрес россиянина.

Вторую половину сезона Никита начал в разы лучше. Сильные выступления Мазепина связывают с новым шасси, которые гонщик «Хаас» получил перед этапом в Бельгии. Отрыв от напарника сократился, что только добавило искр в их соперничестве. Уже не раз дело доходило до словесных перепалок, а на «Гран-при Италии» Никита выбил Шумахера во время гонки. Ядерная обстановка в «Хаас» не успокоится и в следующем сезоне. Команда сейчас выживает благодаря спонсорской поддержке компании отца Никиты. Именно поэтому россиянин точно не потеряет свое место в команде, даже несмотря на постоянную критику со стороны напарника, экспертов и болельщиков.

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Без новичков в следующем году?

В следующем сезоне «Формула-1» рискует остаться не только без новых пилотов из России, но и без новичков в принципе. На данный момент только место в «Альфа Ромео» находится под вопросом, на которое все же претендуют несколько новичков. Фаворитом на позицию напарника Валттери Боттаса считается Гуань Ю Чжоу, который занимает второе место в «Формуле-2». Китайский гонщик обладает большой спонсорской поддержкой, что является преимуществом в борьбе за место в «Формуле-1». Протеже «Мерседес» Ник де Врис также может стать пилотом «Альфа Ромео». Чемпион «Формулы-Е», по слухам, являлся одним из главных кандидатов на место в команде из Хинвила, равно как и действующий лидер «Формулы-2» Оскар Пиастри. Однако деньги Чжоу перебивают предложение голландца и австралийца.

«Альфа Ромео» может не брать новичков и оставить в команде Антонио Джовинацци. Итальянец не отличался яркими результатами в гонках, однако он находится под крылом «Феррари», которая хочет, чтобы Антонио продолжал выступать в чемпионате. Также претендентами на место в «Альфа Ромео» называют Роберта Шварцмана, Роберта Кубицу, Тео Пуршера и Каллума Айлотта. Таким образом, за последнее место в «Формуле-1» сейчас идет настоящая рубка, итог которой будет известен только по окончании сезона «Формулы-2».

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