Без Квята и Шварцмана, но с Мазепиным. Расклад по российским пилотам «Ф-1» в следующем году

Только Никита Мазепин будет представлять Россию в королевской серии в 2022 году.

В середине этого года ходили слухи, что при самых удачных раскладах Россию в «Формуле-1» в следующем сезоне могли представлять сразу три гонщика. Но с течением времени становилось понятно, что это скорее мечта, чем реальность. Тем не менее два российских пилота имели неплохие шансы присоединиться к Никите Мазепину в чемпионате. Что же пошло не так?

Квят вновь проиграл Албону

Самый успешный российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят покинул чемпионат по итогам блеклого прошлого сезона. Бывший пилот «Альфа Таури» быстро нашел себе новую роль в «Ф-1»: Даниил стал резервным гонщиком «Альпин». Однако россиянин не терял надежду вернуться за руль в качестве боевого пилота. Хотя вытеснить из состава французского коллектива Фернандо Алонсо и Эстебана Окона не представлялось возможным, Квят все же оставался на виду у многих руководителей в паддоке чемпионата. Новый шанс на возвращение «подарил» Джордж Расселл, который был слишком хорош для «Уильямс». Слухи о его переходе в «Мерседес» освободили вакантное место в команде из Гроу.

Квят казался идеальным кандидатом на позицию лидера «Уильямс». Даниил обладает нужным опытом и скоростью, чтобы повести за собой команду. Более того, у россиянина практически не было реальных соперников за это место. «Уильямс» не нуждалась в новичках или рента-драйверах. Валттери Боттас склонялся к переходу в другую команду, а Нико Хюлькенберг отсутствовал в чемпионате с 2019 года. Тем не менее «Уильямс» нашла для себя подходящего пилота, и им оказался Алекс Албон.

Даниил Квят не в первый раз проигрывает Албону в борьбе за место в команде. В середине сезона-2019 «Ред Булл» предпочла англо-тайца россиянину. Теперь же «Уильямс» сделала выбор в пользу пилота, который также покинул чемпионат по итогам прошлого года. Руководитель команды Йост Капито обосновал свое решение сочетанием у Албона молодости и опыта. К сожалению для российских болельщиков, Квят не вернется в чемпионат в следующем сезоне, однако надежда на возвращение в «Ф-1» еще не потеряна.

Шварцман все больше отдаляется от «Формулы-1»

Роберт Шварцман громко заявил о себе в молодежных сериях. В 2019 году россиянин стал чемпионом «Формулы-3», а благодаря потрясающему дебюту в «Формуле-2» появились слухе о переходе Роберта в «Ф-1» уже в 2021 году. Шварцман является членом академии «Феррари», так что пилота уже ждали в «Хаас» или «Альфа Ромео». Однако вторая половина сезона-2020 получилась не такой сильной, как первая, и Роберт проиграл своему напарнику Мику Шумахеру не только титул, но и место в «Формуле-1».

В нынешнем году слухи о скором переходе россиянина в королевский класс умерились. Роберт слабо начал чемпионат и до сих пор не может угнаться за лидером Оскаром Пиастри, который является его партнером по команде. Тем не менее Шварцман все еще является претендентом на место в «Альфа Ромео», пусть и в роли аутсайдера. Недавно Роберт провел тесты за рулем болида Скудерии 2018 года, так что «Феррари» не намерена расставаться со своим протеже.

Россиянину необходимо провести сильную оставшуюся часть сезона «Формулы-2» и постараться остаться на виду в «Ф-1» в 2022 году. Шансов попасть в «Альфа Ромео» практически нет, так как на это место претендует огромное количество гонщиков. По этой причине Шварцману уже сейчас надо делать упор на 2023 год.

Мазепин остается, несмотря на постоянную критику

Как и в нынешнем сезоне, Россию в сезоне-2022 «Формулы-1» будет представлять только Никита Мазепин. Пока гонщик «Хаас» в основном запомнился скандалами, а не скоростью. Мазепин в первой половине сезона сильно проигрывал своему напарнику Мику Шумахеру, что порождало огромную волну критики в адрес россиянина.

Вторую половину сезона Никита начал в разы лучше. Сильные выступления Мазепина связывают с новым шасси, которые гонщик «Хаас» получил перед этапом в Бельгии. Отрыв от напарника сократился, что только добавило искр в их соперничестве. Уже не раз дело доходило до словесных перепалок, а на «Гран-при Италии» Никита выбил Шумахера во время гонки. Ядерная обстановка в «Хаас» не успокоится и в следующем сезоне. Команда сейчас выживает благодаря спонсорской поддержке компании отца Никиты. Именно поэтому россиянин точно не потеряет свое место в команде, даже несмотря на постоянную критику со стороны напарника, экспертов и болельщиков.

Без новичков в следующем году?

В следующем сезоне «Формула-1» рискует остаться не только без новых пилотов из России, но и без новичков в принципе. На данный момент только место в «Альфа Ромео» находится под вопросом, на которое все же претендуют несколько новичков. Фаворитом на позицию напарника Валттери Боттаса считается Гуань Ю Чжоу, который занимает второе место в «Формуле-2». Китайский гонщик обладает большой спонсорской поддержкой, что является преимуществом в борьбе за место в «Формуле-1». Протеже «Мерседес» Ник де Врис также может стать пилотом «Альфа Ромео». Чемпион «Формулы-Е», по слухам, являлся одним из главных кандидатов на место в команде из Хинвила, равно как и действующий лидер «Формулы-2» Оскар Пиастри. Однако деньги Чжоу перебивают предложение голландца и австралийца.

«Альфа Ромео» может не брать новичков и оставить в команде Антонио Джовинацци. Итальянец не отличался яркими результатами в гонках, однако он находится под крылом «Феррари», которая хочет, чтобы Антонио продолжал выступать в чемпионате. Также претендентами на место в «Альфа Ромео» называют Роберта Шварцмана, Роберта Кубицу, Тео Пуршера и Каллума Айлотта. Таким образом, за последнее место в «Формуле-1» сейчас идет настоящая рубка, итог которой будет известен только по окончании сезона «Формулы-2».