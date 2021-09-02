Хэмилтон сравнил нового напарника с верным псом. Новый скандал с Льюисом

Джордж Рассел почти оформил переход из «Уильямса» в «Мерседес», но Даниилу Квяту освобождающееся место не светит.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в течение одной недели дважды оказался втянут в большие скандалы. Сначала — когда предложил вернуть деньги болельщикам за дождевую гонку-фарс на «Гран-при Бельгии», а затем — из-за публикации в Instagram, которую может счесть оскорбительной новый напарник Льюиса Джордж Рассел. Британские СМИ пишут, что переход пилота «Уильямса» в «Мерседес» — дело решенное. Хэмилтон, которого в качестве второго пилота больше устраивал послушный и безынициативный Валттери Боттас, как мог сопротивлялся подписанию Рассела. А когда появление Джорджа в заявке «Серебряных стрел» стало неизбежным — сделал скандальный пост в соцсетях.

Пост Льюиса Хэмилтона в Instagram. Фото Instagram

Манипуляции со ссылками

Звездный автогонщик представил вниманию своих подписчиков фото, на котором Льюис лежит на диване вместе со своей собакой Роско. Этого бульдога Хэмилтон часто возит со собой на этапы, поэтому он очень хорошо знаком и болельщикам, и коллегам британца. У пса есть даже свой аккаунт в Instagram (более 350 тысяч подписчиков). Однако на фото на собаке оказалась ссылка не на страницу Роско, а на соцсеть Джорджа Рассела. На фоне недоумения болельщиков Льюис сначала все-таки поменял ссылку на собачью, а потом и вовсе удалил эту публикацию. Но осадок остался — хейтеры семикратного чемпиона мира считают, что таким образом он указал молодому коллеге на его роль «верного пса чемпиона» после перехода в «Мерседес».

Впрочем, желание Хэмилтона и его игры со ссылками — это одно. А реальная расстановка сил в «Мерседесе» — совсем другое. Льюис яростно агитировал за сохранение в команде своего оруженосца Валттери Боттаса, с которым работает пятый сезон и который до сих пор ни разу не составил серьезной конкуренции «старшему товарищу». Но финну уже 32 года, и очевидно, что «Серебряные стрелы» хотят иметь более перспективного нового лидера в тот момент, когда Хэмилтон выиграет рекордный восьмой титул и решит удалиться на покой. Так что в нынешней ситуации «Мерседес» должен думать не о комфорте чемпиона, а о своем будущем. Рассел — очень перспективный кандидат, но очевидно, что в «Уильямсе» возможности для его прогресса сильно ограничены.

Сильный конкурент

Уход на пенсию из «Альфа Ромео» Кими Райкконена, о котором было объявлено накануне, открывает шанс отправить Боттаса в итальянскую конюшню в рамках сделки по переходу этого коллектива на моторы «Мерседеса». Таким образом немцы смогут завершить сделку с Расселом, который явно засиделся в «Уильямсе». По неофициальной информации, Хэмилтон воспринял все эти планы крайне болезненно, и его можно понять — вместо сговорчивого ветерана он получает в напарники молодого и амбициозного конкурента, который не будет послушно пропускать Льюиса на трассе. Рассел точно не станет его «верным псом», какие бы картинки ни постил Хэмилтон.

В прошлую субботу, правда, не без помощи дождя, Рассел занял второе место в квалификации «Гран-при Бельгии», опередив при этом Хэмилтона, стартовавшего на более быстрой машине. В прошлом сезоне Джордж заменял заболевшего ковидом Льюиса на «Гран-при Сахира» и не выиграл ту гонку только из-за очень подозрительной ошибки команды. Как бы то ни было, с появлением Рассела в рядах «Мерседеса» Хэмилтон вернется в 2016 год, когда он бодался за лидерство в команде с Нико Росбергом. А ведь сейчас Льюису есть с кем сразиться на трассе помимо собственного напарника. Кроме того, Рассел очень популярен в Великобритании, и совсем не факт, что симпатии публики в случае конфликта будут на стороне Хэмилтона.

У Квята шансов вернуться все меньше

Ходили слухи о том, что на место Рассела в «Уильямсе» в случае его ухода в «Мерседес» претендует россиянин Даниил Квят. Однако в этом сезоне британская команда, сменившая владельца, окончательно избавилась от клейма безнадежного аутсайдера (передав его «Хаасу»). Теперь «Уильямс» имеет возможность выбрать в качестве напарника для Николя Латифи того пилота, который принесет максимальное количество денег. И здесь вне конкуренции китаец Гуанью Чжоу, сейчас выступающий в «Формуле-2». Кроме того, на место Рассела претендует чемпион «Формулы Е» Ник де Врис, который является ставленником «Мерседеса». При таком раскладе надежд у Квята, за которым не стоят большие спонсоры, практически нет.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q'z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

Впрочем, у Даниила остается надежда на «Альпин», резервным пилотом которого он числится в настоящий момент. Некоторое время назад боевой гонщик этой команды Фернандо Алонсо опубликовал странный анонс «важных новостей», что некоторые болельщики восприняли как свидетельство скорого ухода знаменитого испанца на пенсию. Если Алонсо последует примеру Райкконена, в королевской серии появится новая хорошая вакансия. Правда, сейчас сильных претендентов на места в болидах «Формулы-1» гораздо больше, чем этих самых мест. И вероятность третьего прихода Квята в чемпионат, если честно, крайне мала.