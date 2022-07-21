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21 июля, 23:45

Хэмилтон выходит на юбилейный «Гран-при». Не испортит ли его «Мерседес»?

Данила Слесарев
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото AFP
Шарль Леклер.
Фото AFP
Пьер Гасли.
Фото AFP
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Лидеры сезона Ферстаппен и Леклер пока что не боятся «Серебряных стрел».

Вторая половина сезона, в которой Шарль Леклер постарается догнать Макса Ферстаппена, начнется этапом во Франции. Макс был несокрушим в первой половине года, однако в прошлой гонке Шарль без проблем переиграл голландца. Отдаст ли Ферстаппен победу Леклеру так легко на этот раз? Более того, «Мерседес» может сделать битву за победу в Ле-Кастелле еще интереснее.

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Тройное сражение за победу на «Поль Рикаре»

Две недели назад Шарль Леклер неожиданно легко одержал победу на домашней трассе главных соперников «Феррари» «Ред Булла», что несколько оживило интригу в борьбе за титул. Во Франции монегаск постарается еще сократить отрыв в личном зачете от Макса Ферстаппена, но на этот раз Шарль может столкнуться с куда большим сопротивлением, чем в Австрии.

Во-первых, лидер сезона, который находится в комфортных условиях в чемпионате, не намерен легко отдавать первую строчку. В прошлом сезоне голландец не уступал сопернику, даже когда обладал серьезным преимуществом, а авария с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне является тому подтверждением. Тем не менее в этом году мы не наблюдаем столь острого сражения за победу в чемпионате. В первых гонках сезона Шарль и Макс радовали впечатляющей, но чистой борьбой. Позже проблемы «Феррари» лишили нас яркой битвы за титул, но в Австрии Леклер и Ферстаппен наконец столкнулись лицом к лицу. К удивлению, их аккуратная борьба завершилась без драмы. После прошлого выматывающего сезона Ферстаппен поменял свой агрессивный подход к сражению за титул, однако колкое поражение в Шпильберге могло негативно повлиять на Макса. Интересно будет посмотреть, как голландец поведет себя на «Поль Рикаре»: расчетливо и прагматично или же агрессивно, пойдя на определенный риск?

Шарль Леклер. Фото AFP
Шарль Леклер.
Фото AFP

Во-вторых, не стоит забывать и о Карлосе Сайнсе и Серхио Пересе. В этом году вторые гонщики «Феррари» и «Ред Булла», которые уже забрали по победе в «Гран-при», играют важную роль в битве за титул. Испанец в последнее время минимально уступает Леклеру, а Скудерия до сих пор не решается признавать Карлоса вторым номером коллектива. Перес также может навязать борьбу Шарлю и помочь напарнику в борьбе за победу, что не раз уже демонстрировал в этом году.

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В-третьих, некоторые эксперты, в том числе чемпион мира «Ф-1» Деймон Хилл, прогнозируют, что «Мерседес» будет претендентом на победу во Франции. «Серебряные стрелы» привезут в Ле-Кастелле очередные обновления. Более того, в последних четырех гонках, пускай и не без помощи соперников, пилоты команды финишировали на подиуме. Нельзя не заметить прогресс коллектива с начала сезона, но сражение «Мерседеса» за победу в Ле-Кастелле — слишком смелое предположение. Уже в эти выходные узнаем, станет ли Леклер опасаться Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в гонке. К слову, Хэмилтон на «Поль Рикаре» проведет свой юбилейный, 300-й «Гран-при» в карьере.

Пьер Гасли. Фото AFP
Пьер Гасли.
Фото AFP

Важный этап для Гасли и Окона

«Гран-при Франции» является долгожданным этапом для местных гонщиков Пьера Гасли и Эстебана Окона. Именно в Ле-Кастеле пилотам необходимо показать высокий результат. Пока что нынешний сезон для Гасли складывается не совсем удачно. Пьер ярко выступил в Азербайджане, финишировав пятым, а также взял очки в Саудовской Аравии и Австралии. В остальном же блеклые гонки француза, слабая форма «Альфа Таури» и столкновения с напарником делают нынешний год Гасли в «Ф-1» крайне невыразительным. На домашнем этапе у француза будет возможность перезагрузить сезон.

У его соотечественника Эстебана Окона дела в чемпионате идут намного лучше. Каждый этап француз претендует на позицию лучшего из остальных, а его место в «Альпин» не вызывает вопросов. Хорошее выступление Окона на «Поль Рикаре» поможет не только Эстебану в борьбе с Ландо Норрисом, но и «Альпин» в сражении с «Макларен».

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Команда Зака Брауна в этом сезоне отличается лишь нестабильностью. Например, Норрис может затащить «Макларен» на подиум, а уже в следующей гонке у команды не будет темпа, чтобы претендовать на очки. Особой нервозности в коллективе добавляет ситуация с Даниэлем Риккьярдо. Австралиец, несмотря на слабые результаты, не намерен уходить из команды. Тем не менее слухи о замене Риккьярдо уже в этом сезоне усиливаются с каждым этапом. На место австралийца претендуют чемпион «Ф-2» Оскар Пиастри и целая группа пилотов из американской серии «Индикар»: Колтон Херта, Патрисио О'Уорд и действующий чемпион Алекс Палоу.

По слухам, предстоящий заезд во Франции может стать последним. Ле-Кастелле, вполне вероятно, больше не будет принимать гонки «Ф-1» из-за новых этапов в США и, возможно, Южной Африке и Китае. В современной истории последние гонки на трассах, которые покидают чемпионат, получаются весьма зрелищными. Заключительные заезды в Валенсии, Йонаме, Куала-Лумпуре и Сочи являются яркими примерами. От потенциально последней гонки во Франции, где Леклер сразится за победу со своим напарником, «Ред Булл» и «Мерседес», тоже стоит ждать искр.

«Поль Рикар»
Длина круга — 5,842 км
Количество кругов — 53
Дистанция гонки — 309,69 км

Расписание уик-энда
22 июля, пятница
15.30. Первая тренировка
18.00. Вторая тренировка
23 июля, суббота
14.00. Третья тренировка
17.00. Квалификация
24 июля, воскресенье
16.00. Гонка

Формула-1
Альпин
Альфа Таури
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Серхио Перес
Шарль Леклер
Эстебан Окон
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