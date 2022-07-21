Хэмилтон выходит на юбилейный «Гран-при». Не испортит ли его «Мерседес»?

Лидеры сезона Ферстаппен и Леклер пока что не боятся «Серебряных стрел».

Вторая половина сезона, в которой Шарль Леклер постарается догнать Макса Ферстаппена, начнется этапом во Франции. Макс был несокрушим в первой половине года, однако в прошлой гонке Шарль без проблем переиграл голландца. Отдаст ли Ферстаппен победу Леклеру так легко на этот раз? Более того, «Мерседес» может сделать битву за победу в Ле-Кастелле еще интереснее.

Тройное сражение за победу на «Поль Рикаре»

Две недели назад Шарль Леклер неожиданно легко одержал победу на домашней трассе главных соперников «Феррари» «Ред Булла», что несколько оживило интригу в борьбе за титул. Во Франции монегаск постарается еще сократить отрыв в личном зачете от Макса Ферстаппена, но на этот раз Шарль может столкнуться с куда большим сопротивлением, чем в Австрии.

Во-первых, лидер сезона, который находится в комфортных условиях в чемпионате, не намерен легко отдавать первую строчку. В прошлом сезоне голландец не уступал сопернику, даже когда обладал серьезным преимуществом, а авария с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне является тому подтверждением. Тем не менее в этом году мы не наблюдаем столь острого сражения за победу в чемпионате. В первых гонках сезона Шарль и Макс радовали впечатляющей, но чистой борьбой. Позже проблемы «Феррари» лишили нас яркой битвы за титул, но в Австрии Леклер и Ферстаппен наконец столкнулись лицом к лицу. К удивлению, их аккуратная борьба завершилась без драмы. После прошлого выматывающего сезона Ферстаппен поменял свой агрессивный подход к сражению за титул, однако колкое поражение в Шпильберге могло негативно повлиять на Макса. Интересно будет посмотреть, как голландец поведет себя на «Поль Рикаре»: расчетливо и прагматично или же агрессивно, пойдя на определенный риск?

Шарль Леклер. Фото AFP

Во-вторых, не стоит забывать и о Карлосе Сайнсе и Серхио Пересе. В этом году вторые гонщики «Феррари» и «Ред Булла», которые уже забрали по победе в «Гран-при», играют важную роль в битве за титул. Испанец в последнее время минимально уступает Леклеру, а Скудерия до сих пор не решается признавать Карлоса вторым номером коллектива. Перес также может навязать борьбу Шарлю и помочь напарнику в борьбе за победу, что не раз уже демонстрировал в этом году.

В-третьих, некоторые эксперты, в том числе чемпион мира «Ф-1» Деймон Хилл, прогнозируют, что «Мерседес» будет претендентом на победу во Франции. «Серебряные стрелы» привезут в Ле-Кастелле очередные обновления. Более того, в последних четырех гонках, пускай и не без помощи соперников, пилоты команды финишировали на подиуме. Нельзя не заметить прогресс коллектива с начала сезона, но сражение «Мерседеса» за победу в Ле-Кастелле — слишком смелое предположение. Уже в эти выходные узнаем, станет ли Леклер опасаться Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в гонке. К слову, Хэмилтон на «Поль Рикаре» проведет свой юбилейный, 300-й «Гран-при» в карьере.

Пьер Гасли. Фото AFP

Важный этап для Гасли и Окона

«Гран-при Франции» является долгожданным этапом для местных гонщиков Пьера Гасли и Эстебана Окона. Именно в Ле-Кастеле пилотам необходимо показать высокий результат. Пока что нынешний сезон для Гасли складывается не совсем удачно. Пьер ярко выступил в Азербайджане, финишировав пятым, а также взял очки в Саудовской Аравии и Австралии. В остальном же блеклые гонки француза, слабая форма «Альфа Таури» и столкновения с напарником делают нынешний год Гасли в «Ф-1» крайне невыразительным. На домашнем этапе у француза будет возможность перезагрузить сезон.

У его соотечественника Эстебана Окона дела в чемпионате идут намного лучше. Каждый этап француз претендует на позицию лучшего из остальных, а его место в «Альпин» не вызывает вопросов. Хорошее выступление Окона на «Поль Рикаре» поможет не только Эстебану в борьбе с Ландо Норрисом, но и «Альпин» в сражении с «Макларен».

Команда Зака Брауна в этом сезоне отличается лишь нестабильностью. Например, Норрис может затащить «Макларен» на подиум, а уже в следующей гонке у команды не будет темпа, чтобы претендовать на очки. Особой нервозности в коллективе добавляет ситуация с Даниэлем Риккьярдо. Австралиец, несмотря на слабые результаты, не намерен уходить из команды. Тем не менее слухи о замене Риккьярдо уже в этом сезоне усиливаются с каждым этапом. На место австралийца претендуют чемпион «Ф-2» Оскар Пиастри и целая группа пилотов из американской серии «Индикар»: Колтон Херта, Патрисио О'Уорд и действующий чемпион Алекс Палоу.

По слухам, предстоящий заезд во Франции может стать последним. Ле-Кастелле, вполне вероятно, больше не будет принимать гонки «Ф-1» из-за новых этапов в США и, возможно, Южной Африке и Китае. В современной истории последние гонки на трассах, которые покидают чемпионат, получаются весьма зрелищными. Заключительные заезды в Валенсии, Йонаме, Куала-Лумпуре и Сочи являются яркими примерами. От потенциально последней гонки во Франции, где Леклер сразится за победу со своим напарником, «Ред Булл» и «Мерседес», тоже стоит ждать искр.