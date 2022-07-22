«Острый край гидроборта воткнулся ей в череп». Как Мария де Вильота получила смертельную травму на тестах «Формулы-1»

Испанская гонщица всю жизнь рвалась в автогонки, но попала в жуткую аварию и через год умерла.

Испанская пилотесса Мария де Вильота выступала в гоночных сериях Grand Am, WTCC, «Евросерия 3000», «Суперлига Формула». Однако она всегда стремилась к большим скоростям — к «Формуле-1». И, возможно, подошла к королевской серии ближе всех других девушек в XXI веке. Но именно это стремление и погубило автогонщицу: она погибла из-за травм, полученных во время тестового заезда за рулем болида команды Marussia.

Путь к «Формуле-1»

Эмилио де Вильота, отец испанской пилотессы, сам был гонщиком «Формулы-1». Именно поэтому семья Марии хотела, чтобы она нашла себя в другом, менее опасном виде спорта. Однако девушка, попробовав в детстве посоревноваться в картинге, пошла по стопам отца.

Мария стала первой испанской гонщицей, севшей за руль болида «Формулы-1». Правда, не боевого, а предыдущих лет, но это обычная практика для тест-пилотов в королевской серии. 18 августа 2011 года Вильота участвовала в тренировочных заездах команды «Лотус» на автодроме «Поль Рикар». Правда, дальше этого сотрудничество с французской конюшней не пошло, и менеджер пилотессы занялся поиском команды, которая была готова взять Марию к себе на роль постоянного тестового или даже боевого пилота. Таковой оказалась Marussia, которая объявила о подписании контракта 7 марта 2012 года. Тогда Marussia выступала по российской лицензии, хотя в целом имела мало общего с нашей страной.

Мария де Вильота. Фото Global Look Press

3 июля 2012 года Вильота во время тестов на аэродроме в Даксфорде попала в аварию. Ее болид столкнулся с грузовиком в конце прямой. Тот факт, что фургон с частично опущенным гидробортом оказался в зоне досягаемости машины, мчащейся по трассе, — это вопиющее нарушение техники безопасности. Как показало расследование, команда не объяснила Марии нюансы управления болидом «Формулы-1», в результате чего колеса заблокировались, что привело к заносу и роковой аварии. Острый край гидроборта при этом воткнулся женщине в череп на уровне глаз. Извлечь гонщицу из машины и доставить в больницу удалось лишь через час после аварии. Мария находилась без сознания, получив тяжелые травмы головы и лица.

Гонщице была сделана срочная операция, которая длилась всю ночь. «Мы благодарны команде медиков за внимание, которое они уделили Марии, и ее семья хотела бы поблагодарить отделения пластической хирургии и неврологии. Однако с величайшим сожалением мы должны сообщить, что в связи с полученными травмами Мария потеряла правый глаз», — говорилось в пресс-релизе Marussia.

Мария де Вильота. Фото Getty Images

Потеря ощущения глубины

Через три месяца после аварии — в октябре 2012 года — Мария впервые появилась на публике после множества перенесенных операций и реабилитации. Ее правый глаз был на пиратский манер закрыт черной повязкой. Использовать темные очки или делать имплант пилотесса не захотела.

«Сначала я чувствовала себя очень уязвимой. Это было новое чувство для меня. Я перешла от управления своей жизнью на скорости 300 километров в час к зависимости от врачей, чтобы остаться в живых. Когда с вами случается что-то подобное, вы чувствуете, насколько важна жизнь. Раньше ты думал, что знаешь это, все это говорят, но ты не чувствуешь этого. И это все еще подарок, который мне подарила моя авария. У меня было почти все, к чему я стремилась. «Формула-1» превзошла мои ожидания, она полностью заполнила меня, это было намного больше, чем я думала. Все прошло очень быстро, в моей жизни все стало революцией. И теперь судьба заставила меня остановиться и получить возможность наслаждаться тем, что у меня было и что у меня есть», — прокомментировала аварию гонщица в интервью La Vanguardia.

После аварии Мария де Вильота начала работу в Фонде Анны Каролины Диез Махоу, который помогает митохондриальным нервно-мышечным пациентам. Также автогонщица планировала связать свою деятельность с чем-то связанным с дорожной безопасностью. Она подчеркивала, что к дорожно-транспортным происшествиям у нее особая чувствительность. Помимо этого, Вильота выражала неуверенность в желании своего участия в профессиональных гонках, однако дело было еще и в лицензии.

«Речь идет о лицензии. В США есть водители, которые потеряли глаз и все еще имеют права. Вы теряете ощущение глубины, потому что оба глаза дают вам перспективу. Сейчас мне интересно, будет ли мое будущее связано с гонками или есть что-то еще, что я должна сделать в своей жизни», — рассуждала автогонщица в беседе с журналом Hola.

Мария де Вильота. Фото Global Look Press

Жизнь — это дар

11 октября 2013 года в Севилье, ровно через год после ее первого публичного появления после аварии, СМИ сообщили о смерти 33-летней пилотессы. Мария де Вильота скончалась от кровоизлияния в мозг, случившегося из-за полученной в аварии открытой черепно-мозговой травмы. В Севилье Мария должна была представить автобиографию «Жизнь — это дар».

«Авария дала мне новый взгляд на жизнь, на важные вещи. Это научило меня тому, что достижение того, чего вы хотите, означает самообучение в жертве через усилие», — говорила Мария о своем новом восприятии жизни.

Де Вильота, несмотря на ее трагическую судьбу, стала примером для многих женщин. Она показала, что собственными усилиями можно добиться практически всего. Мария не только первая испанская гонщица «Формулы-1» (пусть и с приставкой «тест»), но и человек, который не сдался после страшнейшей аварии и множества перенесенных операций. Человек, который, несмотря на все пройденные испытания, продолжал жить счастливо.