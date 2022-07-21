На деньги жены стал предшественником Шумахера. Первый русский пилот «Феррари»

История уникального человека и гонщика князя Игоря Трубецкого.

Новейшие успехи команды «Феррари» связывают с Шарлем Леклером, последним чемпионом мира в составе Скудерии Кими Райкконеном и, конечно, с Михаэлем Шумахером. Однако мало кто знает, что первым победителем гонок на автомобиле легендарного концерна из Маранелло был русский князь Игорь Трубецкой. Интересно, что и сейчас в Скудерии в роли тест-пилота есть россиянин, чемпион «Формулы-3» и второй призер «Формулы-2» Роберт Шварцман. И первым на «Гран-при» машину этой марки выводил наш человек.

Игорь Трубецкой. из Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий

Помогла светская львица из Америки

Трубецкой родился в 1912 году в Париже в семье старинного рода Трубецких, его матерью была княгиня Екатерина Михайловна Мусина-Пушкина — выходцы еще одного древнего рода.

Трубецкой изначально себя показал как заметный атлет, занимался горными лыжами, велогонками и считался одним из завидных женихов Парижа. Правда, из-за жизни в эмиграции состояние его семьи уменьшилось. Брату Юрию Трубецкому пришлось зарабатывать в кино, он играл в известных французских фильмах под псевдонимом Юкко Трубецкой.

А главным пристрастием князя Игоря стали автогонки, которые после войны стали формироваться в организованный спорт. Чемпионат мира в классе «Формула-1» официально появился в 1950 году, но престижные гонки типа «Гран-при» или многодневок по Италии проходили и до этого. И именно Трубецкой одержал первую победу в истории машин Энцо Феррари и первым поучаствовал в «Гран-при Монако». Более того, выступал он как раз в «Формуле-2», которая была провозглашена в 1948 году и через которую спустя 74 года прошел Шварцман. Тогда она по конкуренции ничуть не уступала первой формуле.

Интересно, что на автоспортивные увлечения Трубецкой умело развел свою жену, богатую калифорнийскую диву Барбару Хаттон, для которой брак с князем был четвертым по счету. Она была внучкой основателя сети супермаркетов Woolworth, которая существует до сих пор, и была прозвана американской прессой «Маленькой бедной богачкой». В конце жизни Хаттон лишилась всей своей собственности, отдала особняк в Лондоне правительству США (ныне там посольство) и злоупотребляла наркотиками.

В качестве свадебного подарка Трубецкой попросил у Хаттон спортивный автомобиль, но в итоге купил у Энцо Феррари сразу три свежесделанных Ferrari 166 S за 15 тысяч долларов и основал вместе с итальянским графом Бруно Стеци команду Inter. Интересно, что брак с Хаттон продлился всего четыре года — Трубецкой не выдержал эмоциональных качелей и психических болезней супруги. Впоследствии она выходила замуж еще три раза.

Игорь Трубецкой и Барбара Хаттон.

Первая победа и первый «Гран-при»

Трубецкой купил у Феррари три автомобиля, один из которых был тренировочным. Удивительно, но именно на нем он выиграл одну из самых престижных гонок того времени, сицилийскую «Тарга Флорио». Один из гоночных «спорткаров» перед гонкой разбил партнер Трубецкого, и князь уступил хозяину трассы Стеци другую машину, а сам сел в более медленную версию. Но так вышло, что она была менее требовательной к топливу — и Трубецкой вместе с Клементе Бьондетти получили преимущество. И выиграли. Причем рассказывают, что финишировал Трубецкой на свободном ходу, так как на последних километрах дистанции у Ferrari отказал двигатель.

— Это действительно было чудо, скажу я вам, потому что мы должны были использовать специальную смесь топлива: одна треть бензина, треть спирта, треть чего-то еще, но по ошибке мы получили обычный бензин. Все Ferrari получили то же самое, прокладки в топливных насосах не были рассчитаны на такую смесь, и все насосы начали течь, кроме насоса на нашем автомобиле. Таким образом, хотя на обычном бензине наш двигатель работал действительно плохо, но он хотя бы продолжал работать и — фантастика! — мы выиграли Targa Florio, — говорил Трубецкой.

И добавлял таинственную историю, что в вечер перед гонкой они с Бьондетти случайно встретились в кафе с кем-то очень влиятельным — судя по всему, предводителем мафии. Он в шутку спросил, нет ли у солидных господ каких-либо проблем. Те пожаловались на собак, выскакивавших под колеса машины в тренировочные дни. Тогда незнакомец пообещал, что в день гонки они не увидят ни одного животного под автомобилем. Так и получилось. «Это был очень важный человек», — позднее объяснил хозяин ресторана данный парадокс.

Через полтора месяца в Монако проходила гонка серии «Гран-при», самой престижной на тот момент в мире. В первой с войны гонке такого уровня, которая впоследствии будет включена в чемпионат «Формулы-1» и продержится до наших времен, участвовало 19 машин. Трубецкому пришлось собирать свою Ferrari из груды хлама, так как ее успел разбить в Италии легендарный Тацио Нуволари. Он очень хотел успеть выиграть какое-нибудь большое соревнование, и Энцо Феррари согласился дать соотечественнику свободную машину, утаив от Трубецкого. С того момента начался конфликт русского князя и итальянского автоконструктора, после которого большая карьера нашего пилота в гонках была завершена. Нуволари, харкая кровью и в предсмертной агонии, долго лидировал в гонке, но разбил машину.

Но все же Трубецкой умудрился починить ее и выйти на старт «Гран-при Монако». В нем собирался участвовать все тот же Стеци, но тут Трубецкой напомнил о том, что уже уступал машину в родной тому Италии, а французское гражданство дает приоритет князю. Стеци был в бешенстве, но уступил.

Таким образом, Трубецкой стал первым пилотом Ferrari в истории «Гран-при», предшественником нынешних пилотов «Формулы-1».

Игорь Трубецкой.

Месть друга и уход

К 59-му кругу на трассе оставалось лишь 8 машин из 19, и Трубецкой продолжал борьбу за победу. Но в повороте при выходе на набережную (сейчас это место после выхода из тоннеля, а в 1950-х там вылетал в море Альберто Аскари) Трубецкого отправил в отбойник соперник — монегаск Луи Широн. «Он был другом Стеци», — сокрушался впоследствии Трубецкой. Таким образом итальянец отомстил своему партнеру, с которым они начинали свою команду. Игорь вышел из машины и без всяких эмоций пошел в бар Hotel de Paris запивать горечь неудачи — как несколько лет назад после вылета на свою яхту с коктейлями ушел Райкконен. Разумеется, на тот момент никаких стюардов, которые могли посмотреть видеоповтор, не было, и даст остался безнаказанным. Выиграл гонку будущий чемпион «Формулы-1» Нино Фарина. А на видео ниже в одном из эпизодов даже видно автомобиль русского гонщика под номером 36.

Но еще одна победа на болиде «Формулы-2» у Трубецкого была — во французском «Ангулеме». Всего он провел 20 гонок, приехал восьмым на «Гран-при Флоренции», но несколько жестких аварий с риском для жизни и разрыв с экс-партнерами вынудили завершить карьеру. До основания чемпионата «Формулы-1» оставалось менее двух лет. Он мог бы стать первым русским пилотом «Формулы-1» еще в 1950-х, но судьбе угодно было распорядиться по-иному.

Трубецкой переехал в США, занялся искусством и открыл собственную картинную галерею. И прожил красивую жизнь — скончался в 96 лет, заразил любовью к автогонкам сына от прошлого брака Хаттон Лэнса и был одним из видных деятелей русской эмиграции.