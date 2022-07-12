Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена

Скандал на «Гран-при Австрии» может иметь серьезные последствия для голландских поклонников «Формулы-1».

Гонка в Шпильберге, состоявшаяся в минувшее воскресенье, завершилась победой гонщика «Феррари» Шарля Леклера, но запомнилась не только событиями на трассе. На этот раз виновниками скандала стали голландские болельщики. По поводу их выходок сокрушались не только фанаты в социальных сетях, но гонщики «Формулы-1», а также их команды и руководство «королевской серии». Дело в том, что болельщики из Голландии в последнее время считают «Ред Булл Ринг» домашним автодромом. Ведь за «быков» выступает чемпион мира голландец Макс Ферстаппен. И на этот раз «оранжевая армия», практически не ограниченная антиковидными мерами, была настроена очень воинственно. Ведь ранее на «Гран-при Великобритании» в Сильверстоуне английская публика вела себя в отношении Ферстаппена очень некорректно.

Болельщики на «Гран-при Австрии». Фото Global Look Press

Этим людям должно быть стыдно

Еще в пятницу болельщики из Голландии начали освистывать на трассе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмильтона, а после его аварии в квалификации вообще принялись громко аплодировать. Тогда титулованный гонщик не выдержал. «Не могу оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства, — приводит слова британского пилота GPFans. — Гонщик после аварии может попасть в больницу. Вы этому радуетесь? У меня не укладывается в голове, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасна «Формула-1». Это чудо, что после этой аварии я не получил травм. Нельзя радоваться чужим несчастьям. Болельщики не должны были делать это в Сильверстоуне после разворота Макса и не должны так поступать в Шпильберге».

Но на этом инциденты с болельщиками не завершились. В воскресенье, еще до гонки, в социальных сетях начали появляться сообщения женщин о массовых домогательствах на трибунах «Гран-при». Там же шокированные местные жители услышали сексистские, расистские и гомофобные кричалки, о чем поспешили сообщить всему миру. «Формула-1», которая не первый год реализует целую программу борьбы с такими явлениями, была вынуждена сделать заявление. «Нам сообщили, что некоторые фанаты во время «Гран-при Австрии» подвергались совершенно неприемлемым комментариям. Этот вопрос будет обсуждаться с промоутером гонки. Мы поговорим и с теми, кто сообщил об инцидентах, и обязательно выявим виновных. Мы относимся к этому очень серьезно. Такое поведение недопустимо, ко всем болельщикам следует относиться с уважением», — говорилось в комментарии организаторов этапа.

Не остался в стороне и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Гонщик команды «Астон Мартин» назвал поведение пьяных голландских болельщиков недопустимым, призвав проявить нулевую терпимость к подобным инцидентам. «Кем бы ни были эти люди, им должно быть стыдно, и они должны быть отстранены от гоночных соревнований на всю жизнь. Я думаю, что должна быть нулевая терпимость. Это нормально — веселиться и выпивать. Но это не оправдывает разнузданное поведение», — приводит слова чемпиона мира Spiegel.

Болельщики на «Гран-при Австрии». Фото Global Look Press

Времена меняются

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не был столь категоричен. Он осудил поведение болельщиков, однако призывать к их пожизненной дисквалификации с трибун не стал. Голландский пилот предлагает просто регулировать количество алкоголя, продаваемого на стадионах.

А вот Льюис Хэмильтон в своем духе снова жестко высказался в социальных сетях. «Испытываю отвращение и разочарование, узнав, что некоторые фанаты столкнулись с расистским, гомофобным и в целом оскорбительным поведением на автодроме в эти выходные, — написал семикратный чемпион мира. — Посещение «Гран-при Австрии» или любого другого «Гран-при» никогда не должно быть источником беспокойства и боли для болельщиков. Необходимо что-то сделать, чтобы гонки стали безопасными для всех. Пожалуйста, если вы увидите, что подобное происходит, сообщите об этом в службу безопасности трассы и в «Формулу-1». Мы не можем сидеть сложа руки и позволять творить это безобразие».

Боссы топовых конюшен тоже сделали свои заявления. Тото Вольф — руководитель команды «Мерседес» — считает, что настоящие фанаты «Формулы-1» не могут быть расистами, сексистами и гомофобами. По его словам, такие люди просто не впишутся гоночный мир. Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер указал на неприемлемое поведение фанатов. Также он выразил надежду на то, что силы безопасности и местные власти в будущем примут меры против подобного. Но факт остается фактом — спортивный праздник для многих болельщиков оказался омрачен поведением других фанатов. К сожалению, избежать подобного сейчас нельзя. В «Формуле-1» отсутствуют рычаги для контроля поведения болельщиков. Если в футболе есть объединения ультрас, на которых может влиять руководство клубов, и используется практика запрета на посещение стадионов для особо безбашенных фанатов, то в автогонках в подобном до недавнего времени просто не было необходимости. Однако, как показало «Гран-при Австрии», времена быстро меняются.