Сладкая месть Леклера. Шарль победил Ферстаппена на глазах у фанатов голландца

Монегаск неожиданно легко переиграл «быков» на домашней трассе «Ред Булл».

«Гран-при Австрии»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1,532

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 41,217

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 58,972

5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 68,436

6. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

10. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

13. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

Не финишировали: Карлос Сайнс (Испания, Ferrari), Николас Латифи (Канада, Williams), Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

После победы в квалификации и спринте Макс Ферстаппен был явным фаворитом «Гран-при Австрии». Тем не менее «Феррари» не раскрыла весь свой потенциал в пятницу и субботу, а в основной гонке Скудерия собиралась ответить «Ред Булл». В итоге в захватывающем заезде Леклер сумел отомстить Максу за поражение 2019 года.

Расселл выбивает «Ред Булл» из борьбы

Шинная тактика пилотов на старт заезда не изобиловала разнообразием. Лишь Чжоу, Цунода, Феттель и Алонсо решили начать гонку на «харде», остальные же выбрали «медиум». Погода в воскресенье была не столь жаркой, поэтому в «Феррари» надеялись, что прохладная температура трека поможет побороть Ферстаппена. Перед стартом болельщики Макса устроили оранжевую дымовую завесу на трассе, которая не помешала 19 гонщикам рвануть с решетки (Боттас начинал заезд с пит-лейна).

Голландец, как и днем ранее, не упустил лидерство на первом круге. На этот раз самым активным пилотом на старте был Расселл. Джорджу удался резвый рывок, благодаря которому британец смог пройти Сайнса. Правда, испанец тут же вернул свою позицию, и Джордж оказался под огнем атак Переса. В коварном четвертом повороте мексиканец пошел на рискованный маневр, который закончился драмой для обоих гонщиков. Мексиканец уж было прошел британца, но Расселл задел болид Переса, и Серхио отправился в гравий. Джордж получил пятисекундный штраф за этот инцидент, а Перес на раненой машине добрался до боксов, где ему поменяли переднее антикрыло. Расселл еще намеревался прорваться с конца пелотона, а повреждения на болиде мексиканца не позволили Пересу продолжить гонку.

По итогам нервных первых кругов Макс удерживал лидерство, однако Леклер вплотную преследовал голландца. Сайнс был в тройке, а позади Окон не отдал свою позицию пилотам «Хаас» и Хэмилтону. Спринтерские сражения Шумахера и Хэмилтона возобновились и в воскресенье. Мик сначала обогнал Льюиса, но позже британец красивым маневром пролетел мимо немца. Семикратный чемпион мира решил как можно дольше оставаться на трассе на старых шинах, благодаря чему отыграл много позиций в первой половине гонки.

«Феррари» набирает темп

Несмотря на безупречную победу в спринте и статус фаворита в воскресенье, Ферстаппен не выглядел столь непробиваемым в основной гонке. Макс никак не мог сбросить с хвоста Леклера, который к десятому кругу начал попытки атаки на голландца. Одна из таких попыток в итоге увенчалась успехом: чистый обгон в четвертом повороте позволил монегаску выбиться в лидеры «Гран-при Австрии». Голландец ничего не мог поделать со скоростью «Феррари», и в «Ред Булл» зазвали своего гонщика в боксы. После серии пит-стопов голландец вернулся на первую строчку, однако на 33-м круге Макс вновь был бессилен в сражении с Шарлем. Монегаск, который был быстрейшим на данном этапе заезда, легко обогнал Макса в третьем повороте. Именно третий поворот был роковым в противостоянии Шарля и Макса три года назад. В 2019-м Ферстаппен дерзко переиграл монегаска в Австрии обгоном, который до сих пор у болельщиков вызывает вопросы. На этот раз Шарль рвался не только победить в Австрии, но и отомстить Ферстаппену за то горькое поражение.

В «Ред Булл» были озадачены быстрым темпом «Феррари». Не собираясь проигрывать сражение на трассе и Сайнсу, Ферстаппен второй раз поехал на пит-стоп. Макс отыгрывал время у Скудерии, которая не реагировала на действия «Ред Булл». Позади Хэмилтон расправился с Оконом, но догнать группу лидеров британец был не в состоянии. Пилоты «Хаас» проводили боевой заезд: Мик обогнал напарника, параллельно отбиваясь от гонщиков «Астон Мартин», «Альфа Ромео» и «Альпин», которые были на других тактиках.

Стоит отметить, что австрийский трек и судьи этапа не прощали любые нарушения во время гонки. Гонщики выезжали за пределы трассы, за что получали предупреждения и штрафы. Без наказания не остались Гасли, Норрис и Чжоу, а действия Сайнса и Хэмилтона были под расследованием. Позже Гасли получил еще один штраф: француз в четвертом повороте выбил Феттеля, и Себастьян, как и в субботу, вновь оказался в гравии.

Сайнс убегает от пожара

И все же в «Феррари» зазвали своих пилотов за новыми шинами. Леклер и Сайнс поочередно поменяли покрышки и выехали позади Ферстаппена. Третья часть сражения Макса и Шарля вновь завершилась поражением голландца. Все в том же третьем повороте монегаск без проблем обошел Ферстаппена и погнался за самой сладкой победой в карьере. Спустя несколько кругов Макс готовился принять поражение в битве и с Сайнсом, но двигатель «Феррари» спас голландца. Внезапный пожар на болиде испанца поверг в шок болельщиков Скудерии. Карлос еле успел выбраться из горящей машины, а дирекция гонки объявила о появлении виртуального сейфти-кара.

Временная нейтрализация гонки позволила Шарлю и Максу совершить третью остановку в боксах, а Алонсо — вторую. Еще до проблем Сайнса Фернандо, стартовавший 19-м, долгое время шел в десятке, а виртуальный пейс-кар помог испанцу сохранить надежду на очки в гонке. Благодаря сходу Карлоса Хэмилтон занял подиумную позицию, а Расселл к этому времени успел прорваться в четверку. Окон держался пятым, а «Хаас» и «Макларен» устроили зарубу за шестую строчку. Десятку замыкал Боттас, но ему предстояло сразиться с быстрым Алонсо.

Леклер не без нервов доводит дело до победы

Примерно за десять кругов до конца заезд возобновился, а отрыв между лидерами составлял три секунды. Казалось, что Ферстаппен на этот раз окончательно сдался в сражении с монегаском, однако «Феррари» вновь могла помочь Максу вернуться в борьбу. Леклер, жалуясь на технические проблемы, начал терять скорость. Отрыв между лидерами сократился до двух секунд, но команда заверила монегаска, что ему не стоит волноваться. Нервные последние круги гонки не привели к сражению за первое место, и Леклер в итоге отпраздновал свою пятую победу в карьере. Тремя обгонами, два из которых — в знаковом третьем повороте, Шарль сумел поквитаться с Ферстаппеном за обидное поражение в 2019-м году.

Неожиданный проигрыш «Ред Булл» на домашней трассе немного возродил интригу в чемпионате. Несмотря на все еще большой отрыв между лидерами, такая гонка в исполнении Леклера вселила надежду, что монегаск и голландец продолжат биться за титул. «Мерседес» не будут участвовать в этом сражении, однако в Австрии после аварий в квалификации команда смогла добиться максимума. Хэмилтон финишировал третьим, а Расселл — четвертым. В «Альпин» могут быть довольны Оконом, который удержался в пятерке.

Мик Шумахер стал героем гонки, хотя немца можно назвать гонщиком всего уик-энда. Немец финишировал шестым, что стало лучшим результатом Шумахера-младшего в «Формуле-1». Мик опередил Норриса, Магнуссена и Риккьярдо, а Алонсо обгоном на последнем круге в итоге победил Боттаса в сражении за десятую позицию.

Через две недели во Франции «Феррари» постарается развить австрийский успех, а Леклер — еще больше сократить отрыв от Ферстаппена в чемпионате.