«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом

Новый сезон очень хочет перещеголять предыдущий.

В эти выходные в Бахрейне стартует новый сезон «Формулы-1». Событие вполне претендует на роль одного из главных в начале года — после сумасшедшего предыдущего, который будет эхом отдаваться весь 2022-й. Противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена зашло настолько далеко, что привело к увольнению с поста гоночного директора FIA Майкла Маси, пересмотру правил, а два чемпиона вряд ли стали дружнее. Судя по результатам тестов, к противостоянию двух главных команд как минимум готова присоединиться «Феррари» — плотность и потенциальная конфликтность на трассах только вырастет.

И начался новый сезон тоже неоднозначно — с мини-вспышки коронавируса среди гонщиков, которая привела к призывам допустить болеющих пилотов за руль. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель вынужден пропустить «Гран-при Бахрейна».

Но обо всем по порядку.

Споры из-за конструкции Mercedes

Предстоящий сезон уже ознаменовался несколькими скандалами — в основном из-за нового регламента. Машины образца 2022 года не похожи на предыдущие, поэтому весь последний месяц команды обвиняли друг друга в нелегальности той или иной системы. «Мерседес» и вовсе совершил революцию, сделав болид без понтонов, и удостоился похвалы даже от заклятых соперников из «Ред Булл»:

— Думаю, это интересное техническое решение, — сказал руководитель «быков» Кристиан Хорнер. — Их концепция сильно отличается от нашей и от других команд. Это показывает, что даже при нынешнем строгом регламенте можно проявлять изобретательность. В Mercedes придумали весьма экстремальный вариант, интерпретировали правила совсем иначе, нежели все остальные. Легальна их конструкция или нет? Да, абсолютно легальна. Судя по всему, она соответствует всем требованиям, — признал Хорнер.

Даже внешне эта машина выглядит для «Формулы-1» необычно.

Новый болид «Мерседеса». Фото Getty Images

Но, к примеру, на конструкции зеркал заднего вида «серебряных стрел» протест подала «Феррари», но его не удовлетворили.

Мазепина выгнали и ввели против него санкции

Параллельно тестам и представлению разработок развивался сюжет о выдворении единственного российского пилота Ф1 Никиты Мазепина. Он был готов выступать за Haas в нейтральном статусе и даже подписать все необходимые декларации, но команда, финансируемая его отцом-бизнесменом, сыграла на опережение и расторгла контракт. Впоследствии оба Мазепина попали в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Мазепин-младший выступил с инициативой о создании фонда помощи спортсменам, пострадавшим от политических ограничений. Что интересно, Никиту поддержал чемпион мира Макс Ферстаппен, традиционно идущий против мейнстрима:

— Я сочувствую лично Никите — каждый из нас, независимо от своего бэкграунда, очень упорно работает с юного возраста, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Конечно, у тебя может быть финансовая поддержка, но тебе все равно необходимо обладать талантом, чтобы управлять болидами «Формулы-3» и «Формулы-2». Нужно быть конкурентоспособным, и он определенно им был. В настоящий момент ситуация для него очень сложная, но посмотрим — надеюсь, в мире снова наступит мир, — сказал Ферстаппен.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

К коронавирусу пора привыкнуть

Первую гонку нового сезона также пропустит Себастьян Феттель — из-за заражения коронавирусом. Перед сезоном FIA ужесточила ковид-правила, введя обязательную вакцинацию для всего персонала «Гран-при», но это не мешает гонщикам заболевать. У Феттеля нет проблем с самочувствием, но он вынужден уступить место запасному гонщику Aston Martin соотечественнику Нико Хюлькенбергу, который срочно прилетел из Амстердама. Часть уик-энда пропустил пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо, но австралиец успел сдать отрицательные тесты и выйдет на субботнюю квалификацию. Во время зимней Олимпиады к соревнованиям уже допускали керлингистов с положительными тестами.

Интересно, что будет делать FIA, если гонки придется пропускать, например, одному из претендентов на титул. Вот и пилоты начинают возмущаться.

Лишение Феттеля возможности выступать привело к тому, что Серхио Перес призвал обсудить допуск заболевших пилотов:

— Я считаю, что в будущем нам стоит обсудить допуск к участию гонщиков с коронавирусом, если у них нет симптомов. В любом случае при плохом самочувствии выйти на старт не получится — ты сам способен судить о своем состоянии. Думаю, стоит обсудить этот вопрос. Сейчас мы многое знаем о ковиде.

Если ты хочешь полностью обезопасить себя, придется провести в изоляции 24 часа в сутки, самому готовить и так далее. Обстоятельств очень много, но риск заразиться зависит исключительно от того, повезет тебе или нет. Тяжело сидеть взаперти и ничего не делать. Жаль, что так случилось с Себастьяном и Даниэлем, но на их месте мог оказаться любой из нас, — сказал Перес, который в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул.

«Гран-при Бахрейна» состоится 19-20 марта. Квалификация в субботу в 18.00 (мск), гонка в воскресенье в 18.00 (мск). Россия была отключена от трансляций решением FIA, поэтому смотреть гонки в нашей стране официально невозможно.