Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:51

Стролл выиграл первую практику на «Гран-при Китая»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лэнс Стролл.
Фото Reuters

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая». Результат его лучшего круга — 1 минута 36,302 секунды. Всего он проехал 21 круг.

Вторым стал австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, который проиграл Строллу 0,327 секунды (24 круга). Замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен из «Ред Булла» с результатом 1 минута 36,660 секунды (25 кругов).

В 10.25 по московскому времени состоится квалификация к спринту, который пройдет в субботу.

Формула-1
Астон Мартин
Макларен
Ред Булл
Лэнс Стролл
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
0
Читайте также
Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко: «Мы ведем переговоры с Сайнсом, но у него есть очень выгодное предложение от «Ауди»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости