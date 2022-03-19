Кто отберет титул у Ферстаппена? В «Формуле-1» стартует революционный сезон

В королевской серии ждут новых героев.

Долгое межсезонье подходит к концу, и Бахрейн второй раз подряд примет старт гоночного чемпионата мира. Нынешний год обещает стать еще круче предыдущего, так как «Ф-1» обновила технический регламент, который позволит гонщикам сражаться на трассе еще жестче, а отстающим командам догнать лидеров.

Новый регламент — старый порядок?

Долгожданный сезон «Формулы-1» стартует на трассе «Сахир». В прошлом году сражение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона задало тон всему чемпионату, однако не факт, что голландец и британец будут главными действующими лицами на этот раз. В нынешнем сезоне нас ждут большие изменения. Новые машины с большими задними антикрыльями, необычными боковыми понтонами и 18-дюймовыми покрышками должны были дебютировать в прошлом году, но коронавирус заставил всех подождать смены регламента до 2022-го. На предсезонных тестах в Барселоне и Бахрейне команды впервые смогли опробовать измененные болиды, и многие пилоты остались довольны.

«Формула-1» давно приучила, что никогда нельзя рассуждать о расстановке сил на сезон по итогам тестов, однако определенные выводы можно сделать уже сейчас. Увереннее всех смотрелись «Ред Булл» и «Мерседес». Команда из Милтон-Кинса удивила в Барселоне, показав болид с уникальным строением боковых понтонов. В Бахрейне же все внимание было обращено к машине «Серебряных стрел», которая и вовсе осталась без боковых понтонов. Лидер «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что не считает себя фаворитом, так как команда испытывала определенные проблемы на тестах. Тем не менее британец высказывался так и перед прошлыми сезонами, поэтому многие не верят словам Хэмилтона.

В группу лидеров на тестах вклинилась «Феррари». «Скудерия» после двух лет без побед в гонках намерена вернуться в борьбу за титул. Судя по тестовым заездам, итальянцам удалось решить все свои проблемы с двигателем. Стоит ожидать тройное сражение за чемпионство, однако другие команды тоже могут удивить. Спрогнозировать главного аутсайдера также не представляется возможным. Определенные трудности с надежностью на тестах испытывали «Уильямс», «Альфа Ромео», «Хаас» и «Альпин», но со скоростью у команд все в порядке, так что даже эти коллективы нельзя списывать со счетов.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Расселл помешает Хэмилтону, а Сайнс — Леклеру

Тесты позволили сделать некоторые предположения о потенциальной расстановке сил в борьбе за Кубок конструкторов, однако исход сражения за титул в личном зачете предсказать куда сложнее. Льюис Хэмилтон, который подумывал о завершении карьеры, остается в чемпионате и намерен отомстить Максу Ферстаппену за поражение в финале прошлого года. Британец постарается взять рекордный восьмой чемпионский титул со второй попытки, однако на этот раз это будет сделать тяжелее. Напарником Хэмилтона по «Мерседес» стал яркий гонщик Джордж Расселл, который уже грезит о чемпионстве. Британец отлично проявил себя в «Уильямсе», и в этом году не исключено внутрикомандное сражение «Серебряных стрел», как во времена борьбы между Хэмилтоном и Нико Росбергом.

В «Ред Булл» ставка сделана на нового чемпиона мира Макса Ферстаппена, однако Серхио Перес, который освоился в команде, обязан подтянуться к битве за титул. А в «Феррари» стоит ожидать огня. В прошлом году Карлос Сайнс удивил многих, опередив Шарля Леклера в личном зачете. В «Феррари» никогда не скрывали, что монегаск является главной надеждой команды, однако испанец и на этот раз может преподнести сюрприз, став одним из действующих лиц в борьбе за чемпионство.

Гонщики «Формулы-1». Фото Global Look Press

«Хаас» отталкивается со дна

Место Джорджа Расселла в «Уильямсе» занял Алекс Албон, пропустивший сезон в «Формуле-1» после неудачного 2020 года в «Ред Булл». Таец стал напарником Николаса Латифи. В «Альфа Ромео» полностью изменили состав пилотов: на место Кими Райкконена и Антонио Джовинацци пришли Валттери Боттас и единственный новичок сезона Чжоу Гуаньюй.

«Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным, и команда Гюнтера Штайнера позвала на место россиянина опытного гонщика Кевина Магнуссена. Датчанин составит компанию Мику Шумахеру. На тестах команда оказалась главным открытием: Магнуссен был быстрейшим в первый день в Бахрейне, а Шумахер показал высокий результат во второй. Коллектив планирует оправиться от прошлогоднего кошмара и вернуться к сражениям в середине пелотона.

Пусть главными фаворитами сезона на данный момент являются «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес», предсказать реального победителя чемпионата сейчас невозможно. Хочется верить, что новый регламент действительно поможет сделать гонки ярче, а «Формулу-1» — интереснее. Первые ответы на многочисленные вопросы мы узнаем уже в этот уик-энд на «Гран-при Бахрейна».

Расписание уик-энда

18 марта

15.00. Первая тренировка

18.00. Вторая тренировка

19 марта

15.00. Третья тренировка

18.00. Квалификация

20 марта

18.00. Гонка



Сахир

Длина круга — 5,412 км

Количество кругов — 57

Дистанция гонки — 308,238 км

Составы команд на сезон-2022

«Мерседес»

44. Льюис Хэмилтон (Великобритания)

63. Джордж Расселл (Великобритания)

«Ред Булл»

33. Макс Ферстаппен (Нидерланды)

11.Серхио Перес (Мексика)

«Феррари»

16. Шарль Леклер (Монако)

55. Карлос Сайнс (Испания)

«Макларен»

4. Ландо Норрис (Великобритания)

3. Даниэль Риккьярдо (Австралия)

«Альпин»

14. Фернандо Алонсо (Испания)

31. Эстебан Окон (Франция)

«Альфа Таури»

10. Пьер Гасли (Франция)

22. Юки Цунода (Япония)

«Астон Мартин»

5. Себастьян Феттель (Германия)

18. Лэнс Стролл (Канада)

«Уильямс»

23. Алекс Албон (Таиланд)

6. Николас Латифи (Канада)

«Альфа Ромео»

77. Валттери Боттас (Финляндия)

24. Чжоу Гуаньюй (Китай)

«Хаас»

20. Кевин Магнуссен (Дания)

47. Мик Шумахер (Германия)

Расписание сезона-2022

20 марта. Гран-при Бахрейна

27 марта. Гран-при Саудовской Аравии

10 апреля. Гран-при Австралии

24 апреля. Гран-при Эмилия-Романьи

8 мая. Гран-при Майами

22 мая. Гран-при Испании

29 мая. Гран-при Монако

12 июня. Гран-при Азербайджана

19 июня. Гран-при Канады

3 июля. Гран-при Великобритании

10 июля. Гран-при Австрии

22-24 июля. Гран-при Франции

31 июля. Гран-при Венгрии

28 августа. Гран-при Бельгии

4 сентября. Гран-при Нидерландов

11 сентября. Гран-при Италии

2 октября. Гран-при Сингапура

9 октября. Гран-при Японии

23 октября. Гран-при США

30 октября. Гран-при Мексики

13 ноября. Гран-при Бразилии

20 ноября. Гран-при Абу-Даби