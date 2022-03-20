Триумф «Феррари» и самоуничтожение «Ред Булл». В «Ф-1» эпично стартовал новый сезон

Полный провал действующего чемпиона мира и яркая победа Леклера в Бахрейне.

«Гран-при Бахрейна»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,598

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 9,675

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,211

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14,754

6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 16,119

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 19,423

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 20,386

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 22,390

10. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 23,064

11. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,574

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 45,873

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 53,932

14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 54,975

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,335

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 61,795

17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 63,829

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

Первая гонка 2022 года дала ответ на вопрос, какой будет новая «Формула-1» после изменения регламента. Революционный чемпионат стартовал со зрелищного этапа на «Сахире», где «Феррари» вернулась на вершину, а «Ред Булл» во главе с действующим чемпионом мира полностью опозорился.

Чемпионы проигрывают «Феррари» в субботу

Долгожданный 73-й сезон «Формулы-1» официально начался с трех тренировок в Бахрейне, по которым все же сложно было делать выводы о расстановке команд на сезон. Первая репрезентативная сессия года прошла в субботу: квалификация определила стартовый порядок на гонку. Как и предполагалось, за поул боролись пилоты «Ред Булл» и «Феррари», а действующие обладатели Кубка конструкторов «Мерседес» отошли на задний план. Ранее семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон утверждал, что «Серебряные стрелы» не являются фаворитами сезона, во что верилось с трудом. Квалификация показала, что британец на этот раз не блефовал.

В драматичной развязке субботней сессии Шарль Леклер с минимальным преимуществом вырвал поул у действующего обладателя титула Макса Ферстаппена и своего напарника по Скудерии Карлоса Сайнса. Компанию испанцу на втором ряду стартовой решетки составил Серхио Перес. Хэмилтон оказался пятым, но остался удовлетворен своим результатом, признав силу «Феррари» и «Ред Булл». Новый партнер Льюиса по команде Джордж Расселл показал вовсе девятое время. Итоги первой квалификации сезона подтвердили не самый радужный настрой в стане «Мерседес» по поводу нового сезона.

Зато определенного прогресса добились в «Альфа Ромео» и «Хаас». Команды-аутсайдеры прошлого сезона пробились в третий сегмент субботней сессии на «Сахире». Бывший напарник Хэмилтона Валттери Боттас начинал гонку сразу позади Льюиса, а сменивший Никиту Мазепина за рулем «Хаас» Кевин Магнуссен стартовал с седьмой строчки. Фернандо Алонсо показал стабильный восьмой результат, а десятку квалификации замкнул Пьер Гасли.

Леклер удерживает Ферстаппена позади на старте

Старт первой гонки сезона обошелся без жестких инцидентов, однако первый круг изобиловал борьбой. Лидирующая тройка осталась без изменений, а Хэмилтон быстро прошел Переса. Мексиканец также проиграл в сражении с Магнуссеном, который пробился в пятерку. Однако датчанин недолго продержался на пятой позиции: Перес и Расселл быстро дали понять, что «Хаас» пока что не ровня «Ред Булл» и «Мерседесу». Другой герой квалификации Валттери Боттас провалился на 14-ю строчку, но позже начал отыгрывать позиции вместе со своим напарником Чжоу Гуанью, который следовал за финном.

Вскоре стало понятно, что «быки» и «Феррари» явно превосходят другие команды по скорости. Тройка лидеров отрывалась от преследователей, а Перес, пройдя Хэмилтона, вернулся на четвертую позицию. Пытаясь зацепиться за подиум, «Серебряные стрелы» решили применить радикальную тактику: Льюис первым поехал на пит-стоп и сделал не самый очевидный выбор в пользу жесткого комплекта шин. Расселл повторил ход напарника, и оба гонщика «Мерседес» замыкали шестерку после первой волны остановок в боксах. Обладатель первой позиции Шарль Леклер совершил остановку позже Ферстаппена, что позволило Максу сократить отрыв от монегаска.

Первое яркое сражение лидеров

Макс обладал большим преимуществом по мощности на стартовой прямой, так что первый обгон на Леклера получился простым. Однако Шарль сразу же ответил голландцу и перед вторым сектором успел вернуть лидерство. Гонщики устроили рубку за первую позицию на протяжении трех кругов. Ферстаппен успешно проходил Шарля, но Леклер успевал контратаковать и возвращался на первое место. Такое сражение всю гонку продолжаться не могло, так как в конце концов это убило бы резину на болидах гонщиков. Тем не менее первая зрелищная борьба молодых гонщиков сделала хорошую рекламу «Формуле-1» нового сезона.

Позади Перес постепенно нагонял Сайнса, а «Мерседесы» были словно в своей отдельной лиге. Позициям «Серебряных стрел» никто не угрожал, но и сами Хэмилтон с Расселом не могли угнаться за «быками» и Скудерией. Магнуссен благодаря уверенному темпу был лучшим из остальных, а за оставшиеся очки в гонке боролись «Альфа Таури», «Альпин» и «Альфа Ромео».

После второй волны пит-стопов нового сражения между Леклером и Ферстаппеном не случилось, однако борьба за победу еще не была закончена. «Мерседесы» не решились ехать на «харде» до финиша и также последовали за лидерами в боксы. До конца заезда оставалась четверть дистанции, и в «Ред Булл» зазвали Макса и Серхио на третий пит-стоп, поставив руководство «Феррари» перед сложным выбором. Скудерия ответила остановкой Сайнса, оставив Леклера на старых покрышках ехать до финиша, однако появление машины безопасности поменяло планы «Феррари».

Крах «Ред Булл» на финише

На машине Пьера Гасли, который боролся за седьмую строчку, произошло возгорание, и гонку пришлось прервать сейфти-каром. Леклер заехал на «бесплатный» пит-стоп, вернулся на трассу лидером, но из-за сокращенных отрывов его ждала группа гонщиков, намеревавшихся отобрать победу у монегаска. На рестарте Ферстаппен планировал атаковать Шарля, но сам же оказался под огнем атак Сайнса. За четыре круга до конца команда уведомила Макса о технической проблеме, и голландец перестал бороться, приняв поражение. Злой Ферстаппен заехал в боксы, чтобы сойти с дистанции, но на этом беды «Ред Булл» не закончились.

Перес также начал жаловаться на технические неполадки, но продолжал сражаться с Хэмилтоном. Серхио не было суждено финишировать в гонке, и сход Переса в Бахрейне на последнем круге превратил этап для «Ред Булл» в полный кошмар. В итоге Шарль Леклер одержал свою долгожданную победу, а Карлос Сайнс финишировал вторым и дополнил триумф «Феррари». Льюис Хэмилтон добрался до подиума, удержав позади своего нового напарника.

Большого успеха также добились в «Хаас». Кевин Магнуссен закончил первую гонку 2022 года пятым, хотя за весь сезон-2021 команда ни разу не финишировала в десятке. В «Альфа Ромео» тоже могут быть довольны собой: Боттас завершил заезд шестым, а новичок Чжоу Гуанью — десятым. В очковой зоне также оказались Эстебан Окон, Юки Цунода и Фернандо Алонсо. Провальную гонку провели представители «Макларен»: Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо весь заезд провели вне десятки и до очков не добрались.