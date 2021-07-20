«Устал ездить на метро». Интервью российской звезды «Формулы-3»

Александр Смоляр — новая надежда нашего автоспорта в формульных гонках.

19-летний российский гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр в 2020 году стал пилотом «Формулы-3» и до сегодняшнего дня выступает в этой серии. В гонке во Франции Александр финишировал первым. Перед этим россиянин одержал победу в первом субботнем старте в Барселоне. За текущий сезон это уже вторая победа пилота. Накануне новой гонки, которая состоится в Венгрии, Александр встретился с корреспондентами «СЭ» и рассказал о своих первых соревнованиях, личной жизни и татуировках.

В Европу я поехал за счет родителей

— Мой отец занимался гонками, а я следил за ним, — начал Смоляр. — Лет с пяти отец подсадил меня на карт. А где-то с шести-семи мы уже стали заниматься этим профессионально. Начал я не как все — не с прокатного картинга, а со спортивного. Мне было страшно. Я был самым молодым среди всех и приезжал последним. Родители тогда подумали, что это не мое. Меня спасла сестра. Она сказала, что надо дать мне шанс на прокатном карте. Около двух лет я тренировался в прокатном, и у меня начало получаться. Участвовал в детских межклубных соревнованиях. За два года выиграл два чемпионата. Тогда отец вместе со своим знакомым решили отправить меня в «Rotax», где я провел четыре года. Все шло по нарастающей. Когда мне было 15 лет, поехал на чемпионат России. Буквально под конец года мы нашли бюджет для того, чтобы я выступил на двух этапах. Несмотря на то что «Rotax» и чемпионат России абсолютно разные и все было в новинку, у меня получилось. В 2015 году меня взял «Лукойл», и весь сезон ЧР при его поддержке я выигрывал первенство.

— Почему «Лукойл» перестал поддерживать?

— Цели тогда стояли большие. Надо было ехать в Европу, но не за результатом, а за опытом. Это было очень дорого, поэтому «Лукойл» отказал в помощи. В итоге я поехал за счет родителей. Гонка в Европе была абсолютно другой. Машина оказалась быстрой, но с двигателем возникла небольшая проблема. Но это мелочи. Поначалу я привыкал. Где-то на последних пяти этапах у меня начало получаться, и я стал подниматься на подиум. В итоге закончил на высокой ноте. В финале на чемпионате мира стартовал первым, но не проехал гонку из-за отказа педали тормоза. Возможно, выиграл бы. Но главное — спонсор увидел мою скорость. На следующий год меня взял SMP Racing. У отца уже не было денег ездить в Европе, и мне помог дедушка. На самом деле тогда я был далек от гонок, особо не интересовался ими. Считал, что если попадаешь на европейский картинг, то ты добился всего. «Формулу-1» тогда даже не смотрел. В итоге на чемпионате мира в Бахрейне SMP Racing сообщил, что я поеду на F4. Я тогда думал: «Что значит F4?»

Стараюсь не набирать вес

— Многие даже не представляют, насколько трудными являются тренировки пилотов.

— Есть программы, которые не позволяют сильно наращивать мышечную массу. Вес очень важен. Я довольно высокий по сравнению с другими пилотами. Поэтому вес у меня, так скажем, на грани. Чем он больше, тем меньше балласта на машине. Сейчас у меня вес 71 кг вместе со шлемом и всем остальным. Вот вес в 75 кг уже не очень хорошо.

— Два года назад вы участвовали в шоу «Россия рулит» на НТВ, где вас назвали автомобильным вундеркиндом. Трудно ли было справляться с номером «Тушите свет!»?

— Это был мой первый опыт в подобных съемках. Вокруг присутствовало много не только обычных зрителей, но и влиятельных людей. Было очень волнительно. Плюс в дрифте я новичок. Несмотря на то что мой отец отчасти основатель Российской дрифт-серии. В номере я впервые управлял машиной боком. Конечно, у нас были тренировки. Но я не чувствовал габариты. Также в день съемок за пару минут до начала номера «Тушите свет!» мне поменяли всю программу. Удовольствие я получил однозначно. Это было забавно!

— Зрители видели вас за рулем и на телевизионном шоу, и на соревнованиях. Можно ли вас встретить за рулем на российских дорогах?

— Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права безусловно есть, так как я устал ездить на метро.

— Как относитесь к «Тик-Току»? Пробовали снимать тренды — например, как российский пилот Роберт Шварцман?

— Не могу сказать, что плохо отношусь, но снимать тренды не стал бы. Настроен к этому скептически.

Если будет выбор, то сделаю его в пользу карьеры

— Ваши результаты часто сравнивают с результатами Роберта Шварцмана. Вас это не задевает?

— Это нормально. Я всегда это понимал и был к этому готов. У нас с ним немного разный путь, но не все это понимают. У нас разное прошлое, количество опыта, мы начали ездить в разных местах. К примеру, Роберт выиграл F3 в Prema Racing. Все мы понимаем, что это самая быстрая команда. Безусловно, он молодец. Мне тяжелее в этом плане. Я уважаю Роберта, но не все сравнения с ним можно назвать корректными.

— В Instagram много ваших публикаций в фан-аккаунтах. Как реагируете на такое творчество?

— Это все забавно и интересно. Я в «Твиттер» захожу очень часто, все это вижу и читаю. Можно посмеяться. Мне очень приятно, что кто-то за меня болеет, у кого-то вызываю радость и так далее. Есть много примеров, отчасти в «Формуле-1», когда фанатки перегибают палку. Но у меня такого не было. Если я человека знаю и в нем уверен, то могу согласиться на встречу. Есть девочка, которая ведет мою фан-страницу в «Твиттере». Иногда с ней переписываемся, но ничего большего. В директе огромное количество запросов. Единственное, что могу сделать, это прочитать эсэмэс. Ответить всем, безусловно, времени нет.

— Свое первое тату вы набили в 14 лет. Что оно означает и жалеете ли вы об этом?

— Это герой японского мультика «Дораэмон». На тот момент он стал моим символом. Сейчас немного жалею. Мне 19 лет, а у меня цветная татуировка на руке... Помню момент — это было на теннисном корте, — я думал: «Какую татуировку набить?» У меня тогда был 10-й номер, и я хотел набить «десятку», но посчитал это банальным. Тогда отец предложил идею, и я прислушался к нему. Вообще татуировки мне очень нравятся, планирую набить всю руку.

— В перерывах между соревнованиями как предпочитаете проводить время — с семьей или с друзьями?

— В Москве посещаю только свой зал. Живу здесь довольно долго, но нет такого места, в которое бы постоянно ездил. С друзьями могу увидеться в гостях. Поэтому встретить меня можно только у себя дома и на стримах.

— Удается ли совмещать выступление в «Формуле-3» с личной жизнью?

— Я зациклен только на гонках. Карьера очень важна для меня. Многие не понимают, что большую часть своего времени я уделяю автоспорту. Зачастую люди, которые встречаются в обычной жизни и которые не понимают в гонках, не могут оказать мне должной поддержки, если вдруг я в ней нуждаюсь. Если будет стоять такой выбор, то, конечно, сделаю его в пользу карьеры.

— Можете справиться со злостью на себя, если что-то не получается?

— В этом плане я очень прогрессировал. Когда начал бороться с проблемой самокритики, стал более спокойным. Единственный минус в том, что своим победам и успехам я радуюсь не так ярко, как мог бы.

Вероника Ротенберг, Ангелина Коляда