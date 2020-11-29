Российский триумф в Бахрейне. Шварцман и Мазепин тормозят Шумахера

Наши гонщики заняли две первые строчки на «Гран-при Бахрейна» и отсрочили развязку сезона в «Формуле-2».

Субботняя гонка

1. Другович — 58:24.004

2. Айлотт — 14.833

3. Дарувала — 19.376

4. Шумахер — 20.270

5. Мазепин — 28.293

6. Цунода — 28.590...

8. Шварцман — 43.868...

22. Маркелов — 1:16.019

Воскресная гонка

1. Шварцман — 43:15.992

2. Мазепин — 5.283

3. Делетраз — 6.472...

7. Шумахер — 20.741...

10. Маркелов — 31.150...

15. Цунода — 49.148

16. Айлотт — 1:03.463

Общий зачет

1. Шумахер — 205

2. Айлотт — 191

3. Мазепин — 162

4. Шварцман — 159

5. Цунода — 157...

18. Маркелов — 5

Большим успехом российского автоспорта завершилась воскресная гонка на «Гран-при Бахрейна» в «Формуле-2». Победу в ней одержал Роберт Шварцман, а Никита Мазепин стал вторым. Оба оставили за спиной лидера чемпионата Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля. Теперь немец должен будет сражаться за титул на последнем этапе в Сахире, который пройдет через неделю. «Эта победа значит очень многое, и мы приложим еще больше усилий, чтобы улучшить машину, а я — собственные выступления», — отметил Роберт Шварцман. С отличным результатом российских гонщиков поздравил президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

Цунода проваливается в квалификации

Результаты предпоследнего этапа в Бахрейне на традиционной трассе отложили развязку главной интриги сезона. Уик-энд в исполнении лидера сезона Мика Шумахера получился скомканным, но, несмотря на это, немец является фаворитом на финал через неделю. Шварцман и Мазепин также остаются в этой борьбе.

В отличие от «королевской серии», в «Формуле-2» битва за титул в самом разгаре. Формат этапов младшей серии позволяет гонщикам набрать больше очков благодаря двум гонкам за уик-энд. В «Ф-2» нет доминирующего коллектива, так что даже пятничные квалификации вызывают повышенный интерес. Первый этап на «Сахире» сильно повлиял на распределение мест в чемпионате, однако главный вопрос о чемпионстве решится только в следующие выходные.

Этап начался с яркой квалификации, в которой Каллум Айлотт завоевал поул и приблизился в чемпионате к лидеру Мику Шумахеру. Британец получил четыре балла за старт с первого места и рассчитывал отыграть еще больше очков в субботнем заезде. У Мика же квалификация не задалась: десятый результат не был провалом, но в гонке был нужен прорыв. Напарник Шумахера Роберт Шварцман добился старта лишь с 14-й позиции. Претендент на место в «Альфа Таури» Юки Цунода в пятницу отличился со знаком «минус». Проехав по поребрику, японец повредил болид и не смог показать время в квалификации.

Шумахер минимизирует потери

Первая гонка уик-энда лишь обострила борьбу в чемпионате. Айлотт не стал упираться в битве за лидерство и отдал первое место на старте Друговичу. Фелипе не претендует на высокие позиции в этом сезоне, но исключительные выступления создают задел на хорошую карьеру в будущем. Другович полностью контролировал ход гонки и с большим отрывом принес Бразилии третью победу. Зато позади него было неспокойно.

Благодаря прорывному старту Шумахер сумел отыграть шесть позиций и претендовал на подиум. Несмотря на отличный темп, который позволил Мику обогнать своего главного конкурента Айлотта и ненадолго лидировать в гонке, стратегия сыграла решающую роль в распределении мест на финише. В отличие от Айлотта и Друговича, Шумахер выбрал альтернативную тактику, стартовав на «харде». Немец оттягивал обязательный пит-стоп, что сказалось на его темпе в концовке. «Хард» действительно был лучшей резиной на этот уик-энд, поэтому финиш на «медиуме» особой пользы не принес.

В итоге Мик после остановки в боксах уже не смог догнать дуэт Другович — Айлотт, но за бронзовую позицию яростно боролся с индийцем Джеханом Дарувалой. Думая о своем главном противостоянии, Шумахер не решился пойти на риск и остался четвертым, отдав Дарувале первый подиум в сезоне. Отрыв в чемпионате между Шумахером и Айлоттом сократился до 12 очков, но в воскресенье все вновь могло поменяться.

Напарник Дарувалы Цунода выдал одну из лучших гонок в карьере. Японец прорвался в шестерку после старта с последнего места, что только повысило его шансы оказаться в «Формуле-1». Мазепин и Шварцман также закончили гонку в десятке. Роберт на первых кругах терял позиции в пелотоне, но после серии пит-стопов оказался в пятерке. Старая резина замедлила темп, и Шварцман откатился на финише на восьмую строчку. Мазепин же вновь продемонстрировал агрессивные обгоны, которые помогли ему закончить гонку пятым.

Шварцман включил доминирующий режим

Россияне стали лучшими в короткой воскресной гонке «Ф-2». Благодаря реверсивной решетке Шварцман начинал заезд первым. Роберт давно не радовал победами в доминирующем стиле. Со старта было понятно, что Шварцман никого не подпустит к первому месту, несмотря на прессинг со стороны соперников. Россиянин уверенно взял четвертое золото в этом сезоне, вновь напомнив о себе боссам «Феррари». А Никита Мазепин финишировал позади Роберта, победив Шумахера в острой борьбе на первых кругах. Оба россиянина сохраняют математические шансы на титул, но для этого нужны провалы соперников на следующей неделе.

Спринтерская гонка закрутила новый сюжет в очной схватке Шумахера и Айлотта. Главные претенденты на чемпионство снова боролись на трассе. Обогнав Мика, Каллум перетормозил, влетел в Дарувалу, сломал переднее антикрыло и получил штраф. Этот инцидент выбил Айлотта из зачетной восьмерки, однако и у Шумахера гонка не сложилась. Мик, пропуская соперников, сумел удержаться на седьмой строчке и увеличил отрыв от Айлотта в чемпионате до 14 очков. Несмотря на провал в воскресенье, Цунода все еще претендует на титул. Юки не смог оправиться после прокола на старте и не набрал очков. Финал на необычной трассе через неделю может преподнести сюрпризы и неожиданную концовку одного из самых интересных сезонов «Формулы-2».