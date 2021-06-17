Квят задумался о другой серии. Обратной дороги в «Формулу-1» не будет?

Российский гонщик впервые допустил, что королевские гонки не дадут ему третьей попытки.

В конце прошлого сезона Даниил второй раз в своей карьере покинул «Формулу-1». Зимой Квят стал запасным пилотом команды «Альпин», в мае поработал на шинных тестах «Пирелли». Больше в этом сезоне выездов для Квята не запланировано, и гонщик серьезно задумался о будущем. Даниилу — 27 лет. С одной стороны, возраст еще позволяет выйти на новый пик карьеры. С другой — он уже вышел из категории «молодой и перспективный». Долгое сидение в «глубоком запасе» точно не пойдет россиянину на пользу.

— Я хочу гоняться где бы то ни было. Конечно, в первую очередь я думаю про «Формулу-1». В основном потому, что чувствую в себе нереализованный потенциал. Надеюсь, другое окружение, чем-то, в котором я был прежде, подойдет мне больше. Я хотел бы получить такой шанс. Но не важно, чего ты хочешь, — иногда возможность есть, а иногда ее нет. Скоро узнаем, все решится в следующую пару месяцев. Если не получится, то есть много других серий, где можно наслаждаться интересной борьбой и жить этим, — заявил гонщик в интервью Motorsport.com.

Даниил Квят. Фото Peter Fox, Getty Images

Что не получилось в королевской серии?

Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 года, исключительно за команды, принадлежащие «Ред Булл», — «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури». За шесть лет в королевской серии Даниил провел 112 гонок и три раза поднимался на подиум. Практически в каждом сезоне спортсмена преследовали технические проблемы, из-за чего пилот при неплохом пилотировании регулярно оказывался вне очков, проигрывая конкуренцию другим пилотам из системы «Ред Булла», что дважды приводило его к увольнению из команды. Ничего удивительного, что Даниил чувствует, что еще не достиг своего потолка в «Ф-1» и хочет попробовать снова.

— Я ни о чем не жалею, глядя на их нынешнюю ситуацию с пилотами, я начинаю гордиться своими результатами еще сильнее. И, честно говоря, не представляю, что мог бы сделать лучше, — оценил гонщик свою карьеру в разговоре с Motorsport.com. — Это придает мне уверенности на будущее. Сначала я был расстроен, но, глядя на то, как справляются другие, могу гордиться собой. Я попал в команду и сразу смотрелся хорошо. Но момент был неподходящий. Не стану продолжать эту тему, просто надеюсь на новый шанс. У меня есть ощущение незаконченности. По-моему, потенциал у меня гораздо выше, чем-то, чего я добился.

Квят не исключает, что однажды снова будет работать с «Ред Буллом», однако инициативы проявлять в этом вопросе не собирается. «У них есть мой номер, и я знаю тех, кто хочет мне позвонить, но не может по разным причинам. На этом и оставим тему», — отметил Даниил, понимая, что австрийская конюшня предпочитает делать ставку на молодые таланты и редко предоставляет шанс опытным гонщикам.

Даниил Квят. Фото Peter Fox, Getty Images

Куда теперь?

В интервью Motorsport.com Даниил коснулся и возможной смены серии, благо предложения ему поступали. В октябре 2020 года в разговоре с «Матч ТВ» португальский гонщик Антониу Феликс да Кошту рассказал о том, что они могли стать партнерами с Квятом по команде в «Формуле-Е»:

— Когда я был в БМВ и мы искали напарника, Квят был одним из кандидатов, но тогда у него не было интереса к «Формуле-Е», — сказал португалец. — Уверен, он очень быстрый гонщик и будет хорошим активом в любой серии, куда его могут взять. Безусловно, было бы весело соревноваться с ним.

Теперь же, судя по всему, у Даниила интерес появился, так как сперва он был замечен на этапе «Формулы-Е» в Монако, где попал в объектив телекамер, находясь в боксах команды «Вирджин», а уже после появилась информация, что Квят должен был принять участие в тестах новичков в Валенсии. Однако тесты отменили по причине того, что Валенсия приняла не один этап Кубка мира, а два. Если бы заезд состоялся, то Даниил, по данным The Race, должен был выступать в составе команды «Ниссан».

Синица в руках

Судя по всему, Даниил продолжает искать себя и почивать на лаврах самого успешного российского гонщика «Формулы-1» не намерен. Сам Квят сообщил Motorsport.com о своих планах следующее: «Я ко всему открыт и скоро начну рассматривать варианты. Я в этом деле ради побед. И в какой бы категории я ни оказался, буду смотреть на то, есть ли там возможности для побед. Я посмотрю, кто сильнее всех захочет со мной работать. И где будут самые высокие шансы на успех. IndyCar, Hypercar, «Формула-Е», даже NASCAR. Я еще многое могу дать «Ф-1», но, если дверь закрыта, я пойму это и двинусь дальше. Не сомневайтесь».

С одной стороны, это может говорить о большом желании выступать, побеждать и быть на первых ролях, но с другой — может значить, что Даниил понимает, что в связи с новым регламентом в королевской серии скоро появятся новые болиды и его опыт перестанет считаться преимуществом, ведь всем пилотам придется переучиваться. И тогда боссы команд скорее обратят внимание на перспективную молодежь. В карьере Даниила уже был простой в один год, и тогда ему во многом удалось вернуться потому, что он не отправился зарабатывать деньги в другие серии, а находился на виду в тех, кто принимает решения в «Формуле-1». Останется ли у него шанс вернуться сейчас, если он все-таки предпочтет синицу в руках?

Степан Жирнов