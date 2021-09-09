Страсти в «Хаас» покруче, чем в чемпионском сражении Хэмилтона и Ферстаппена.

«Монца» станет второй трассой, где пройдет эксперимент в виде субботней гонки, хотя «Гран-при Италии» и так таит в себе много интриг. Потенциальный старт лидеров с хвоста пелотона, новое возвращение Кубицы и война в «Хаасе» будут главными темами этапа в Монце.

Волна переходов

Недельный перерыв между «Гран-при Нидерландов» и «Гран-при Италии» выдался богатым на события. Большое количество команд определилось с составом пилотов на следующий год. Действующий вице-чемпион Валттери Боттас покидает «Мерседес». Финн перейдет в «Альфа Ромео» на замену своего соотечественника Кими Райкконена, который завершает долгосрочную карьеру в чемпионате. А на место Валттери руководитель «Серебряных стрел» Тото Вольф ожидаемо подписал британского таланта Джорджа Расселла.

Противостояние между Льюисом Хэмилтоном и молодым новичком в «Мерседесе» уже считается главной интригой следующего сезона. Расселл за три года в команде-аутсайдере «Уильямс» уже не раз доказал, что готов к переходу на новый уровень. Появление Джорджа в «Мерседесе» — новый вызов не только для самого британца, но и для Льюиса Хэмилтона, который отвык от реального сражения с напарником по команде.

Расселла в «Уильямсе» заменит Александр Албон. Англо-тайский гонщик возвращается в «Формулу-1» после годичного отсутствия. Вторым пилотом в «Уильямсе» останется канадец Николас Латифи. Наконец, «Альфа Таури» подтвердила, что продолжит сотрудничество с Пьером Гасли и Юки Цунодой в следующем сезоне. Единственное место в чемпионате, которое до сих пор остается под вопросом, — напарник Валттери Боттаса в «Альфа Ромео».

Валттери Боттас вскоре перестанет быть верным напарником Льюиса Хэмилтона. Фото Getty Images

Второй спринт в сезоне

Если многие вопросы по поводу следующего сезона уже закрыты, то нынешний год еще полон интриг. «Гран-при Италии» станет вторым этапом в истории, где пройдет спринтерская квалификация. В Великобритании эксперимент признали удачным, поэтому интересно будет посмотреть спринт на совсем другой трассе. Длинные прямые «Монцы» и жесткие торможения перед некоторыми поворотами должны подарить интересные сражения в субботней гонке.

Считается, что итальянский трек больше подходит «Мерседесу», однако «Серебряные стрелы» последний раз побеждали в Монце лишь в 2018 году. Два года назад Шарль Леклер на «Феррари» прервал доминирование команды Тото Вольфа, а в прошлом сезоне Пьер Гасли одержал неожиданную победу в Италии. В этом году ожидается сражение двух лидеров сезона — Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Голландец после победы у себя на родине оторвался от британца на три очка в чемпионате. За победу в спринте дается три балла, так что Хэмилтон еще до воскресной гонки может сравняться в личном зачете с Ферстаппеном.

Большую роль в итальянском противостоянии будет играть решение руководителей команд о замене двигателя на болидах. Смена силовой установки приведет к наказанию, а именно к старту с пит-лейн в главном заезде. Если оба коллектива решатся пойти на штрафы для лидеров чемпионата, то зрители вновь могут получить неожиданный подиум, как в прошлом сезоне. Однако другой формат уик-энда со спринтерским заездом может поменять планы «Мерседеса» и «Ред Булла», поэтому команды могут отложить замену двигателей на этап в России.

Никита Мазепин и Мик Шумахер. Фото Getty Images

Конфликт Мазепина и Шумахера лишь усиливается

В средней группе также ожидается плотное сражение, в котором снова не поучаствует Кими Райкконен. Финн до сих пор ожидает результата теста на ковид, поэтому его вновь заменит Роберт Кубица. «Монца» для поляка является знаковой трассой, здесь он два раза финишировал на подиуме, в том числе в свой дебютный сезон за рулем «БМВ Заубер» в 2006 году.

В Италии Никита Мазепин и Мик Шумахер продолжат выяснять отношения. Гонщики «Хааса» конфликтовали после квалификации в Зандворте, а в гонке россиянин жестко отбил атаку немца. Шумахеру не понравилось агрессивное вождение Мазепина, а Никита утверждает, что Мик умышленно портит ему квалификации. Оба гонщика недовольны, а попытки руководителя команды Гюнтера Штайнера исправить положение пока бесполезны. На «Монце» стоит ждать новых искр в противостоянии Мазепина и Шумахера.

«Монца»

Длина круга — 5,793 км

Количество кругов — 53

Дистанция гонки — 306,720 км



Расписание уик-энда

10 сентября, пятница

15.30 Первая тренировка

19.00 Квалификация

11 сентября, суббота

13.00 Вторая тренировка

17.30 Спринт

12 сентября, воскресенье

16.00 Гонка