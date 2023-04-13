Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость

Даниил определился с амбициозными планами на следующий сезон.

Еще накануне мы рассуждали о шансах Даниила Квята показать себя в новом интересном проекте — «Формуле Е». Но сам Даниил все же решил остаться в гонках на выносливость, причем он пойдет на повышение — его уже официально представила новая команда «Ламборгини», а Даниил рассказал о своих ожиданиях от сезона. Квят и сейчас участвует в заездах чемпионата мира WEC, однако на прототипе от «Ламборгини» можно рассчитывать на многое. Да и в напарниках у россиянина будет еще один экс-пилот «Формулы-1» француз Ромен Грожан. Чего ждать от уфимской торпеды в новых условиях и какие у Квята перспективы?

В одной команде с Грожаном

Если вы уже представляли, как будете голосовать за Квята в фанатской битве «Формулы Е», то пока сбавьте градус ожиданий. Квят будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В 2023-м Даниил протестирует новый автомобиль «Ламборгини». «Я очень рад, что присоединился к «Ламборгини», это большая честь для меня, — приводит слова Квята пресс-служба заводской команды. — «Ламборгини» — очень известный итальянский бренд с большой историей в автомобильном мире, и для меня, выросшего в Италии, это дополнительный повод для гордости. Мы надеемся достичь многих целей вместе, я благодарю вас за доверие и с нетерпением жду начала работы над проектом LMDh в конце этого года». Российский гонщик присоединился к другим участникам программы — еще одному экс-пилоту «Формулы-1» Ромену Грожану, своему напарнику по Prema в LMP2 Мирко Бортолотти, а также Андреа Калдарелли.

Тесты прототипа должны начаться летом. По контракту предполагается, что «Ламборгини» выставит один болид в WEC, а другой — в IMSA, при этом обе машины примут участие в «24 часах Ле-Мана». Квят, по идее, должен будет выступать в обоих чемпионатах, правда, с учетом количества пилотов их задачи по сезону наверняка будут равномерно распределяться. Но что еще любопытнее, то же издание The Race пишет, что Даниил все равно примет участие в тестах «Формулы E». Заезды новичков электросерии состоятся 24 апреля в Берлине. В них планируют принять участие гонщик академии «Ред Булл» Зейн Мэлоуни, юниор «Альпин» Виктор Мартен, многократный победитель гонок «Формулы-2» Лука Гьотто и Квят. Так что фейком новость о планах Даниила выступать в серии электрогонок не была. Видимо, речь шла о запасном аэродроме, а в серии гонок WEC он заинтересован гораздо активнее.

Даниил Квят. Lamborghini Squadra Corse

Квят уже успел проехаться на «Ламборгини» и занял последнее место

Напомним, что в WEC Даниил выступает уже сейчас и чувствует себя вполне неплохо. Квят в экипаже с перспективной гонщицей Дориан Пин и чемпионом «Формулы-2» Мирко Бортолотти за команду Prema в дебютной гонке сезона финишировал третьим в классе LMP2. Для российского пилота этот этап стал первым в чемпионате мира по гонкам на выносливость. «Третье место в Себринге. Неплохое начало сезона, — написал Квят затем в соцсетях. — Гонка была проведена очень сильно от старта до финиша, мы все очень чисто поработали. Предстоит приложить усилия, чтобы прибавить и подняться на верхнюю ступень подиума. Мы думаем лишь об одной цели, и все в команде трудятся ради этого. Как бы то ни было, старт очень сильный!»

Дебют действительно яркий — экипаж Квята под номером 63 мог даже победить в гонке «1000 миль Себринга». Команда немного ошиблась со стратегией на гонку, но к гоночным качествам самого Даниила вопросов нет. Квяту доверили ключевой момент заезда. Он стартовал, а уже на пятом круге выехала машина безопасности после жесткой аварии одного из экипажей «Феррари». Даниил выжал максимум из ситуации, раньше всех поехал на дозаправку и после рестарта объехал всех, кто заезжал в боксы за топливом. Контроль горючего — один из ключевых нюансов этого класса гонок, и Квят показал себя тут с лучшей стороны, одновременно и контролировал свой темп, и экономно обходился с топливом.

Впрочем, есть надежда, что именно в «Ламборгини» россиянин сможет реализовать свой потенциал полностью — команда явно нацелена на результат. С итальянцами Даниил уже успел посотрудничать. Недавно его заметили на тестах IMSA — американских гонок на выносливость. Фамилию россиянина нашли в протоколах по факту, поскольку заранее о планах выступить там не сообщал ни сам Даниил, ни команда. Выступил, кстати, не слишком удачно — у Квята после 22 кругов было худшее время в классе.

Впрочем, партнер Даниила Грожан также не смог выдать максимум и стал предпоследним из семи пилотов, хоть и обошел Квята на полторы секунды. Но, видимо, во главу угла этих тестов ставилась отнюдь не скорость круга. И руководству бывшие пилоты «Формулы» все же приглянулись, раз их приглашают теперь на полноценный контракт. Хочется верить, что Даниил за рулем «Ламборгини» сможет побороться за победы в гонках, а может, и в чемпионате в целом.