«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула

Речь идет о первой победе в карьере в 2008 году.

Историй о том, как отбирают медали Олимпиады спустя десятки лет, настолько много, что от них устали. Произошла рутинизация, и теперь, если какого-нибудь кенийского бегуна или российского тяжелоатлета лишат медали Олимпиады-2012, это забудут через пять секунд после прочтения заголовка.

Но в большинстве видов спорта понятен мотив такого перераспределения драгметаллов — допинг-тесты. В «Формуле-1» запрещенные вещества находятся крайне редко (хотя прецеденты бывали, например, чех Томаш Энге в 2001-м оформил дебют своей страны в серии с провала теста на марихуану). И тем не менее Льюис Хэмилтон все равно может лишиться титула аж за сезон-2008. Почему?

Подставная гонка и признание 92-летнего гуру

Дело в недавнем интервью многолетнего руководителя и серого кардинала Ф1 Берни Экклстоуна. Британскому бизнесмену 92 года, но он еще способен навести шороху.

2008 год омрачился очень загадочным «Гран-при Сингапура», в котором пилот «Рено» Нельсон Пике-младший (сын трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике) в середине гонки въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо. Все бы ничего, но оказалось, что авария была подстроена — и пересмотрев ту гонку, можно понять, что Флавио Бриаторе и Ко разыграли все по нотам — сейфти-кар действительно сработал в плюс победившему в итоге Алонсо, а лидировавшего Фелипе Массу отбросил в конец пелетона (в том числе из-за ошибки механиков на пит-стопе).

В конце сезона Хэмилтон обогнал Массу в чемпионате на одно очко за счет обгона в последнем повороте «Гран-при Бразилии» Тимо Глока. А должен был проиграть 5.

— Мы хотели защитить наш спорт и спасти его от огромного скандала. Поэтому решили не давать ход этой информации. Тогда существовало правило, что после церемонии награждения FIA результаты чемпионата нельзя пересматривать. Так что трофей вручили Льюису и историю замяли. Мне до сих пор жаль Массу. Его лишили заслуженного титула, а Хэмилтону повезло, и он выиграл свой первый чемпионат. Сегодня я бы решил все иначе, поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих пор является единственным семикратным чемпионом мира, единственным рекордсменом. Даже если статистика говорит об обратном, — рассказывал тогда Экклстоун.

То есть о том, что результаты гонки надо пересмотреть, знали и Экклстоун, и глава автомобильной федерации Макс Мосли.

Реакция Массы

После таких слов Масса разозлился не на шутку и пообещал пойти в суд:

— Я не имею ничего против Хэмилтона. Он большой молодец — столько рекордов побил за карьеру — и пользуется заслуженным авторитетом. И к этому скандалу он вообще не имеет отношения. Просто теперь мы все знаем, что результаты гонки в Сингапуре должны были отменить. И на Олимпиаде ведь отбирают медали за допинг? Подчеркиваю, меня интересует не финансовая сторона этой истории, а справедливость. Если два самых влиятельных человека, глава «Формулы-1» и глава FIA, знали об этом в 2008 году и молчали, то это очень серьезно и неприемлемо для спорта, — сказал Масса Globoesporte.

Фелипе Масса. Фото Getty Images

Также Масса проехался по главному бенефициару сингапурской истории — Фернандо Алонсо..

— Много лет спустя после этих событий я встретился с Флавио [Бриаторе] на футбольном матче. Я попросил его наконец-то рассказать, как все было на самом деле. Он ответил, что ничего не знает и вообще никак не замешан в этом скандале. Алонсо? За все наши совместные годы в «Феррари» он никогда не говорил про Сингапур-2008. Как только я его спрашивал, он тут же съезжал с темы, — прямо заявил Фелипе.

Отношения у них и правда не лучшие.

Подмога из Бразилии

А теперь молчание прервал и соотечественник Массы Нельсон Пике-младший, который явно не прочь, чтобы титул передали своему, бразильцу. Тем более что Пике и Масса гоняются в одной серии бразильских сток-каров, вместе с другими бывшими формулистами Рубенсом Баррикелло, Рикардо Зонтой и легендой американских гонок Тони Канааном.

В монологе для бразильской прессы Пике объяснил, почему пошел на нарушение — у него не было подготовки на новой машине, а начальство постоянно выражало недовольство. Поэтому у бразильца, мол, не оставалось другого выбора, а психика была подорвана.

Пике признает свою ошибку, но объясняет, почему раскрыл правду только через год: «Бриаторе и руководство «Рено» — они ублюдки. По контракту я должен был провести весь сезон-2009, но в середине года меня уволили, сказав, что мое место займет Ромэн Грожан. Сначала они заставили меня сделать то, что я не должен был делать, а потом убрали. Меня выкинули, как собаку. Раз вы так со мной поступили, то давайте разбираться, решил я».

Нельсон Пике-младший. Фото Getty Images

Не самое моральное поведение, но, по крайней мере, благодаря двум людям — Пике-младшему и Экклстоуну — Хэмилтон теперь может лишиться титула чемпиона мира и стать шестикратным. А Михаэль Шумахер снова единолично возглавит таблицу всех времен с семью титулами. Но есть загвоздка: суд FIA такие вещи рассматривать будет вряд ли, да и регламент Экклстоун уже объяснил — результаты не аннулируются после чемпионата. А юрисдикция CAS на «Формулу-1» так и не распространяется, то есть этот суд может рассматривать дело только при согласии обеих сторон.

«Существуют правила, и в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад, чтобы разрешить ситуацию. Но я намерен изучить ситуацию, изучить законы, правила. Надо получить представление о том, что можно сделать», — приводит слова Филипе Autosport. Видимо, путь Массы — в некий гражданский суд. А может, дойдет и вовсе до абсурда, как с бобслеистом Александром Зубковым — Массу признают чемпионом мира на территории Бразилии.