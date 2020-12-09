Заразившийся коронавирусом Хэмилтон рассказал о своем состоянии

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я не выходил на связь неделю, эта неделя стала для меня одной из самых тяжелых за долгое время. Я сфокусирован на выздоровлении и возвращению формы, чтобы принять участие в последней гонке сезона в Абу-Даби. Я чувствую себя отлично, вернулся к тренировкам. Спасибо всем за поддержку, я очень ценю это», — сказал в видеообращении Хэмилтон.

Из-за коронавируса британец пропустил «Гран-при Сахира», где его заменил Джордж Расселл из «Уильямс». Последний этап сезона-2020, «Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря. В случае, если Хэмилтон вновь сдаст положительный тест на вирус, его опять заменит Джордж Расселл.