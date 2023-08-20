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Сегодня, 20:07

Зак Браун: «Макларен» не сдается, мы продолжаем упорно бороться»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун ответил на комментарии пилота команды Ландо Норриса по поводу сохраняющихся проблем с машиной.

«Мы все мотивированы развиваться. Мы радуемся вместе, негодуем тоже вместе. Если Ландо сделал комментарий, это соответствует правде, это также мотивирует. Мы не сдаемся, мы продолжаем упорно бороться. Посмотрите, каким плохим и тяжелым было начало сезона. Тем не менее, мы знали, что все идет своим чередом. Команда справилась с этим очень хорошо», — заявил Браун.

Ранее Норрис признался, что ему не нравится управлять болидом «Макларена».

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Лидирует «Ред Булл» — 503 очка.

Источник: https://www.formulanerds.com/news/zak-brown-mclaren-motivated-by-norris-car-criticism/
Формула-1
Ландо Норрис
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