Хорнер оценил шансы Переса подписать новый контракт с «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию с контрактом пилота команды Серхио Переса.

«У нас есть действующий контракт. Мы довольны Серхио, и в следующем году он будет нашим пилотом. Но для нас всегда хорошо иметь запасные варианты. Так, цель существования «Альфа Таури» и «Торо Россо» заключается в том, чтобы готовить потенциальных кандидатов в «Ред Булл». Контракт Переса рассчитан до конца следующего сезона. Если он докажет, что справляется, мы продолжим работать с ним. Если по какой-то причине этого не произойдет, то мы не будем ограничиваться только пилотами «Альфа Таури», потому что есть очень много гонщиков, которые хотели пбы управлять болидом «Ред Булл», — приводит Speedcafe слова Переса.

На данный момент 33-летний Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. Мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.

Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа гонкой в Нидерландах.