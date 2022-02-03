Зак Браун: «Ф-1» никогда не была такой сильной и она становится лучше с каждым днем»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о развитие «Формулы-1».

«Формула-1» никогда не была такой сильной. Она становится лучше с каждым днем — это рекордное количество гонок, рекордное количество стран, желающих принять заезды, рекордная посещаемость. Телевизионные рейтинги очень высокие, со спонсорами все очень здорово. Если говорить о цифровой среде, Netflix готовит еще один замечательный сезон, учитывая все, что случилось в 2021-м.

Все десять команд либо в хорошем состоянии с точки зрения бизнеса, либо ими владеют люди, которые могут себе позволить команду «Ф-1". Даже если прибыли нет, им это по карману. Просто посмотрите на составляющие — серия сильна во всем. И, думаю, станет сильнее», — приводит слова Брауна Racing News365.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Первый этап сезона-2022 состоится в Бахрейне с 18 по 20 марта.