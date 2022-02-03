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Сегодня, 21:58

Никита Мазепин и Мик Шумахер будут готовиться к новому сезону «Формулы-1» на симуляторе «Феррари»

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что гонщики будут готовиться к новому сезону «Формулы-1» на симуляторе «Феррари».

«На данный момент мы еще не очень далеко продвинулись в производстве новой машины. Гонщики смогут готовиться к сезону на старом симуляторе «Феррари». Мы сейчас его настраиваем, первые сессии пройдут в начале февраля, а дальше — посмотрим. Так мы сможем познакомить наших гонщиков с новой машиной и покажем, как она себя ведет», — приводит RacingNews365 слова Штайнера.

Ранее «Хаас» объявил, что проведет презентацию болида на сезон-2022 завтра, 4 февраля.

Источник: https://racingnews365.nl/exclusief-hoe-haas-nauwe-ferrari-banden-de-voorbereiding-op-het-nieuwe-seizoen-be%C3%AFnvloedt
Формула-1
Феррари
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
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