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За неделю в «Формуле-1» были сданы два положительных теста на коронавирус

17 июля 2020, 18:23
Пилоты «Формулы-1». Фото twitter.com/F1Media.
Пилоты «Формулы-1». Фото twitter.com/F1Media.
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«Формула-1» опубликовала в социальных сетях официальные данные по тестированию на коронавирусную инфекцию.

С 10 по 16 июля было проведено 4 997 тестов на COVID-19. Тестирование проходили гонщики, сотрудники команд и весь задействованный персонал.

Из 4 997 тестов два дали положительный результат на коронавирус. В «Ф-1» отметили, что люди, сдавшие положительные тесты, не приезжали в Австрию, а сразу были изолированы и не допущены к операционной деятельности.

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