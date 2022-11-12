Вольф назвал неадекватными разговоры об ограничении зарплат гонщикам

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему ограничения расходов в командах «Формулы-1» и зарплат гонщиков.

«Сейчас в Формуле-1 достаточно сложная ситуация. Спорт процветает, команды зарабатывают все больше, но у нас по-прежнему есть ограничения. Мы тратим 140 миллионов долларов на 1000 человек. Разговоры об ограничении зарплаты пилотам в 30-40 миллионов долларов неадекватны. На месте гонщиков я, возможно, был бы против. При это пилоты полностью заслуживают этот заработок, они звезды топ-уровня. Нужно найти возможность совершать рекламные сделки. В американских спортивных командах это две трети заработка. Но больше всех получают все равно гонщики «Формулы-1», — приводит слова Вольфа GrandPX.

В сезоне-2022 для каждой команды действует ограничения, согласно которым они не могут потрать больше 144 миллионов евро, однако в это не включены зарплаты пилотов и трех ведущих специалистов.

По информации СМИ, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен зарабатывают примерно 40 миллионов евро в года, без учета бонусов.